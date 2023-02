WEKA, 새로운 글로벌 채널 파트너 프로그램 WEKA X 출시

WEKA는 리셀러가 고객의 AI, ML, HPC 및 클라우드 이니셔티브를 촉진하고 거래를 더 빠르게 성사시키는 데 필요한 X Factor를 제공

캘리포니아 캠벨, 2023년 2월 17일 /PRNewswire/ -- 성능 집약적인 워크로드를 위한 데이터 플랫폼 제공업체 WekaIO( WEKA )는 오늘 새로운 글로벌 채널 파트너 프로그램인 WEKA X의 출시를 발표했습니다. WEKA X 는 채널 주도의 파트너 우선 판매 전략을 새롭게 선보입니다. 새로운 프로그램은 VAR(Value Added Reseller), SI(System Integrator) 및 MSP(Managed Service Provider)에 거래 등록을 간소화하고 WEKA와 함께 수익성 있는 비즈니스를 구축하는 데 도움이 되는 포괄적인 교육, 인증, 독점 가격 및 인센티브 툴킷을 제공합니다.

WEKA X provides channel partners with a simple, easy-to-follow program that streamlines and accelerates their path to success with AI, ML, and HPC.