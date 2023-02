애큐온그룹, 저소득층 아동에 새학기 응원 선물 전달

애큐온그룹이 새학기를 앞둔 아이들의 꿈을 응원하기 위해 교육 물품을 기부했다. 왼쪽부터 길광하 애큐온캐피탈 사회공헌운영위원장, 백승규 애큐온캐피탈 Commercial금융부문장, 전명수 서울특별시사회복지협의회 사무총장, 윤은미 서울시지역아동센터협의회 사무국장, 오영진 애큐온저축은행 금융소비자총괄책임자, 정영석 애큐온저축은행 사회공헌운영위원장. [사진=애큐온캐피탈]

[헤럴드경제=김현경 기자] 애큐온그룹이 새학기를 앞두고 저소득층 아이들의 꿈을 응원하기 위해 새학기 선물을 전달했다.

애큐온캐피탈과 애큐온저축은행은 지난 16일 서울 강남구 애큐온저축은행 본사에서 서울특별시사회복지협의회, 서울시지역아동센터협의회와 함께 '애큐온 드림 온!(Dream On!) 서울시지역아동센터 교육 물품 지원' 행사를 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 지원을 위해 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행이 각 1500만원씩 총 3000만원의 기부금을 조성했다. 임직원 20여 명이 봉사단으로 참여해 연필, 노트, 스마트폰 거치대 등 학용품과 친환경 소재 선물 10여 종을 직접 작성한 응원 엽서와 함께 교육 물품 세트로 포장했다. 기부 물품은 사회복지협의회와 지역아동센터협의회를 통해 서울 소재 11개소, 300명의 아동에게 전달됐다.

또한 교육 물품의 구매와 배송을 장애인 직업재활시설이자 사회적 기업인 EM실천에 위탁해 장애인 일자리 창출과 사회공헌 네트워크 확산에 기여했다.

백승규 애큐온캐피탈 Commercial금융부문장은 "설레는 마음으로 새로운 친구들을 만날 학생들에게 기쁨을 주고자 작은 선물을 준비했다"며 "학생들이 새로운 교실에서 친구들과 공부도 열심히 하고 즐거운 추억을 많이 쌓기를 바란다"라고 말했다.

정영석 애큐온저축은행의 사회공헌운영위원장은 "미래의 주역인 아이들이 소중한 꿈을 키워갈 수 있도록 돕고자 교육 물품을 지원했다"며 "애큐온은 앞으로도 어린 학생들이 희망찬 내일을 꿈꿀 수 있도록 여러 가지 기여를 할 계획"이라고 밝혔다.

애큐온그룹은 올해부터 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 강화하기 위해 수혜 대상과 사업 성격에 따라 사회공헌활동을 세 가지 주제로 운영할 계획이다. 친환경 보일러 및 LED 교체 등 친환경 활동은 '애큐온 그린 온!(Green On!)', 교육 물품 및 청년 바우처 지원 등 미래세대 지원 활동은 '애큐온 드림 온!(Dream On!)', 산업재해 피해자 및 재가장애인 지원 등 소외계층을 위한 활동은 '애큐온 호프 온!(Hope On!)' 캠페인으로 진행할 방침이다.

pink@heraldcorp.com