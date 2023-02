Yellow.ai, Dynamic Conversation Designer으로 플랫폼 역량 강화

Yellow.ai의 Dynamic Conversation Designer, 효과적인 설계로 인간과 같은 대화 흐름 생성하며, 개발 시간 50% 단축 및 생산성 향상 지원

샌머테이오, 캘리포니아주, 2023년 2월 16일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈급 대화형 AI 플랫폼인 Yellow.ai[https://yellow.ai/ ]가 오늘 생성형 AI(Generative AI)로 채팅 및 음성 대화 워크플로의 설계 프로세스를 혁신하는 Dynamic Conversation Designer[https://yellow.ai/dynamic-conversation-designer/ ]의 출시를 발표했다. 사용자 친화적인 무코딩 인터페이스를 통해 기업은 이제 불과 수 분 만에 정확한 설계를 생성하며, 시장 출시 일정을 50%까지 단축할 수 있다. 설계와 개발 워크플로 간의 원활한 통합을 통해 인간과 같은 대화형 경험의 생성을 간소화함으로써, 기업은 새로운 설계 인력을 고용하고 교육하는 데 드는 시간과 비용을 모두 절약할 수 있다.

직관적인 대화 설계는 대화형 인터페이스의 성공에 필수만, 복잡하고 많은 시간이 걸리는 프로세스다. 또한 자연스럽고 효과적인 대화 경험을 설계하기 위한 표준화 및 모범 사례가 부족하다. 그 결과, 수많은 대화형 인터페이스가 사용자의 기대치를 충족하지 못한 채 수준 이하의 경험과 좋지 못한 비즈니스 결과를 초래한다.

Yellow.ai의 Dynamic Conversation Designer는 이러한 문제를 해결하고, 기업이 고품질의 대화 경험을 만드는 방식을 재정의한다. 회사의 플랫폼에 통합된 Dynamic Conversation Designer는 풍부한 메시지 콘텐츠의 통합, 음성 효과의 관리, 디자인 공유, 워크플로 전환 없이 최종 대화의 즉각적인 미리 보기 등과 같은 고유 기능으로 설계 프로세스를 단순화함으로써 실시간 협업을 가능하게 한다. 이는 결과적으로 개발자와 대화형 설계자가 더 복잡한 작업에 집중할 시간을 확보할 수 있게 함으로써 생산성과 일관성 향상을 지원한다.

Dynamic Conversation Designer의 출시에 대해 Yellow.ai의 CEO 겸 공동 창립자인 Raghu Ravinutala는 "디자인 사고가 부족한 대화 흐름은 고객에게 좌절감을 주고, 예상 ROI를 감소시킬 뿐만 아니라, 잠재적으로 브랜드에 피해를 줄 수 있다"라며 "생산성을 높이는 Dynamic Conversation Designer는 규모와 속도 측면에서 가장 효과적인 상호 작용을 제공할 수 있도록 기업을 지원하고자 하는 자사의 비전에 직접적으로 부합하는 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "이를 활용해 자사는 최근 2시간 만에 완전한 챗봇 구현을 제공했다"면서 "이는 폐쇄적인 사일로에서 설계 및 개발할 경우, 기존에는 최소 이틀이 소요되던 것에 비하면 엄청난 개선"이라고 설명했다.

Dynamic Conversation Designer를 통해 기업은 역동적인 설계로 호감을 느낄 수 있는 맞춤형 대화를 생성함으로써, 고객 경험을 향상시키고 더 많은 전환을 유도해 매출을 높일 수 있다. 또한, 이는 기업이 새로운 리소스를 교육하기 위해 격리된 도구나 광범위한 프로그램에 투자할 필요 없이 엔드 투 엔드 대화형 자동화 플랫폼을 구축할 수 있도록 한다.

Solutions ME의 상무이사 Sheikh Abdullah Ali는 "대화형 설계의 힘은 디지털 세계에서 원활하고 자연스러우며 직관적인 느낌을 주는 인간 중심의 상호작용을 만드는 능력에 있다"라며, "바람직한 대화형 설계는 참여를 유도하고, 사용자의 요구 사항을 우선시해야 한다"고 설명했다. 이어 그는 "Yellow.ai[http://yellow.ai/ ]의 Dynamic Conversation Designer와 같이 접근 및 확장이 가능한 솔루션을 통해 우리는 고객과 더 깊은 연결을 촉진하고, 더 나은 비즈니스 성과를 끌어낼 수 있을 것"이라고 말했다.

Ravinutala CEO는 "생성형 AI를 Yellow.ai의 독점적인 통찰력 엔진 및 대화 설계자에 통합함으로써 편향률 증가, 전환율 개선, 고도로 맞춤화된 고객 경험, 그리고 해결 시간 단축을 포함해 향상된 비즈니스 결과를 생성하는 것을 목표로 삼고 있다"고 덧붙였다. Yellow.ai의 Dynamic Conversation Designer는 생성형 AI를 사전 구축된 업계 템플릿과 캠페인 및 시스템 통합을 갖춘 Yellow.ai Marketplace와 긴밀한 통합함으로써, 이후에 발생 가능한 흐름을 공유하고, 감지된 오류에 대해 경고함으로써 설계자에게 제안을 제공할 수 있다. 이달 28일에 열리는 Yellow.ai Envision the Future of Generative AI for Enterprises[https://yellow.ai/envision-the-future-of-generative-ai-for-enterprises/ ]에 등록하면, 기업이 진정한 잠재력을 실현할 수 있도록 지원하는 Yellow.ai의 제품 로드맵 구성에 대해 알아볼 수 있다.

더 자세한 내용은 웹사이트[https://yellow.ai/dynamic-conversation-designer/ ]를 참조한다.

Yellow.ai 소개

Yellow.ai[http://yellow.ai/ ]는 기업이 사업 잠재력을 대규모로 확대할 수 있도록 지원하는 선도적인 기업 등급의 대화형 AI 플랫폼이다. 도미노, 세포라, 현대, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, 까르푸, Choithrams, Bharat Petroleum 및 Waste Connections US를 포함해 85개국 이상에서 1,000개 이상의 기업이 이 플랫폼을 신뢰하고 있다. Yellow.ai는 기업을 위한 역동적인 AI 요원을 바탕으로 자사의 무코드 플랫폼을 통해 고객 만족을 촉진하고, 직원 참여를 대규모로 높이는 인간 같은 상호작용을 제공하고자 한다. Frost & Sullivan, Gartner, Forrester, IDC 및 G2로부터 '리더(Leader)'로 인정받은 Yellow.ai는 블루칩 투자사로부터 1억200만 달러 이상을 유치했고, 6개국에 사무소를 설립했다.

문의처:

Anujaa Singh

anujaa.singh@yellow.ai

로고: https://mma.prnasia.com/media2/1736428/Yellow_ai_Logo.jpg?p=medium600