LyondellBasell 및 KIRKBI, 재활용 기술 개발을 위해 APK에 투자

네덜란드 로테르담 및 덴마크 빌룬트 및 독일 메르제부르크, 2023년 2월 10일 /PRNewswire/ -- 오늘, 화학 공업 분야의 세계적인 선도 업체인 LyondellBasell (NYSE: LYB) 및 가족 사업으로 운영하는 지주회사이자 레고(LEGO®) 브랜드의 투자회사인 KIRKBI A/S는 APK에 투자하는 합의서에 서명했다고 발표했다. APK는 저밀도폴리에틸렌(LDPE)에 대한 독자적인 용매 기반 재활용 기술을 전문으로 하는 기업이다.

Signing the agreement to invest in APK (left to right): Matthijs Beijk (LyondellBasell), Dr. Robert Marx (APK), Susanne Küppers (APK), Dr. Søren Hein (APK), Mikkel Mücke (KIRKBI) (Credit: APK AG/Tom Schulze)