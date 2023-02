ATF 2023, 아세안 관광 전략 이행 위한 전략적 단계 강화에 합의

(욕야카르타, 인도네시아 2023년 2월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 아세안 국가들이 2016-2025 아세안 관광전략계획(ASEAN Tourism Strategic Plan, ATSP)을 수행하기 위한 전략적 단계를 식별 및 이행하기 위한 협력 단계를 강화하기로 합의했다.



The 2023 ASEAN Tourism Forum (ATF), which took place in Yogyakarta from February 2-5, 2023, resulted in several ASEAN countries’ joint agreements in increasing the role of tourism and driving an economic revival and employment opportunities in the region.