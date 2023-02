WiTricity의 업계 최초 무선 충전 자율주행 E-버스

매사추세츠주 워터타운, 2023년 2월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 전기차 무선 충전 분야를 선도하고 있는 WiTricity 는 위통의 자율주행 e-버스에 무선 충전 기능을 제공하는 중국 최고의 버스 브랜드인 YuTong Bus (위통 버스)와 협력한다고 오늘 발표했다.

WiTricity, the leader in wireless EV charging, today announced a collaboration with YuTong Bus, the number one bus brand in China, to provide wireless charging for YuTong’s autonomous e-buses. This marks the first-ever commercial application of wireless charging for an autonomous electric e-bus, with WiTricity providing a key feature in one of the most advanced public transportation systems in the world.