PXG, PXG® Xtreme™ 골프공 출시를 통해 골프공 시장에 파고들다

완전히 새로운 PXG Xtreme 골프공은 아주 먼 거리와 그린을 잡는 제어력을 제공합니다

애리조나 스코츠데일, 2023년 2월 7일 /PRNewswire/ -- 미국 기업가 밥 파슨스가 창립한 골프 장비 및 어패럴 기업인 PXG는 온 코스 오퍼를 확장하여 게임을 뒤집는 골프공을 포함하였습니다. 거리와 제어력 사이의 선택이라는 소비자의 문제를 해결하겠다는 야망을 통해 추진력을 얻어 PXG는 PXG Xtreme 골프공을 거리와 제어력을 모두 갖춘 유일한 공으로 개발하였습니다.

New PXG Xtreme Golf Balls, the one ball that does it all!