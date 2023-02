Shamal Holding, 두바이서 Baccarat Hotel & Residences 건설 예정

- 뉴욕 맨해튼에서 시작된 개발 프로젝트, 아랍에미리트 최초의 Baccarat Hotel and Residences로 브랜드 유산을 반영하는 우아함과 부유함을 제공

- 새로운 다목적 초호화 두바이 시내 개발 프로젝트, 2026년에 개장 예정인 144개의 객실 호텔과 49개의 개인 레지던스 포함

- H&H가 개발하는 호텔 및 레지던스, 세계적으로 유명한 건축회사 Studio Libeskind와 인테리어 디자인 스튜디오 1508 London이 선보이는 독보적인 디자인이 특징

두바이, 아랍에미리트, 2023년 2월 7일 /PRNewswire/ -- 투자, 자산 및 경험으로 구성된 독특한 포트폴리오를 관리하는 다각화된 투자 기업 Shamal Holding이 호화롭고 새로운 Baccarat Hotel and Residences의 개발을 발표했다. 2026년에 개장할 예정인 Baccarat Hotel and Residences Dubai는 이 상징적인 브랜드가 아랍에미리트에 건설하는 첫 건물이 될 예정이며, 이 브랜드의 유산을 반영한 수준 높은 우아함 제공할 예정이다. 이 호텔은 비범함에 투자하는 Shamal Holding의 약속에 따라 두바이 시내에 개발되는 새로운 다목적 초호화 프로젝트의 일부다.



The architectural masterpiece that will be Baccarat Hotel & Residences Dubai will offer uninterrupted views of the Burj Khalifa. (Photo Credits: Baccarat Hotel & Residences)

Baccarat Hotel & Residences Dubai라는 건축적 걸작은 크리스털에서 영감을 받았으며, 다운타운 지역의 상징적인 스카이라인 속에서 빛을 발하는 웅장한 존재감을 만들어낼 전망이다. 이 호화로운 호텔은 부르즈 칼리파, 두바이 프레임, 알 파히디 항구 및 두바이 크릭이 훤히 내려다보이는 전망을 제공하며 제1 타워에 들어설 예정이다. 이 호텔은 144개의 객실과 스위트 외에 49개의 Baccarat 브랜드 레지던스와 4개의 세련된 식음료 아웃렛을 선보인다.

Shamal Holding의 최고 포트폴리오 관리 책임자(Chief Portfolio Management Officer) Abdulla Binhabtoor는 "장엄한 우아함으로 가장 잘 알려진 Baccarat 브랜드는 고급 호스피탈리티 부문에서 가장 풍부한 브랜드 자산 중 하나를 보유하고 있다"라며 "이는 이 지역에 놀라운 경험을 선사하고자 하는 자사의 오랜 투자 전략과 밀접하게 일치하는 것"이라고 밝혔다.

이어 그는 "두바이는 고급 호텔 포트폴리오로 유명하며, 자사는 이 다목적 개발 프로젝트가 주민뿐만 아니라 방문객에게도 새로운 하이라이트가 될 것이라고 확신한다"면서, "자사는 이 독특한 개발 프로젝트를 큐레이팅하면서 다양하고 우수한 파트너들과 긴밀하게 협력하고 있으며, 앞으로도 두바이의 호스피탈리티 상품과 더 광범위한 성장 포부에 기여할 계획"이라고 설명했다.

이 프로젝트는 SH Hotels & Resorts가 관리한다. SH Hotels & Resorts의 회장 Barry Sternlicht는 "세계 최고의 관광지 중 하나인 두바이에 건설되는 이 멋진 호텔 및 레지던스 개발 프로젝트에 파트너로 참여하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다. 그는 "Baccarat 브랜드는 빛의 특성을 찬미하며, 그리고 중동만큼 태양이 환상적인 곳은 없다"면서 "자사의 장인들은 두바이를 세계에서 가장 존경받는 지역 중 하나로 만들기 위해 아주 멋진 부동산을 구축하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

SH Hotels & Resorts의 CEO Raul Leal은 "자사의 두바이 데뷔는 Baccarat 브랜드의 발전 역사에서 새롭고 흥미진진한 단계"라고 말했다. 이어 "자사는 이미 이 놀라운 지역에서 새로운 정체성을 만들고 있다"며, "이 호텔이 두바이에서 뛰어나고 잊을 수 없는 고급스러운 경험을 제공할 것으로 확신한다"고 강조했다.

소유주인 Shamal Holding은 두바이에 기반을 둔 부동산 투자, 개발 및 자산 관리 업체인 H&H Development와 긴밀하게 협력할 예정이다. 양측은 Baccarat Hotel & Residences의 건설에 참여할 최고의 팀을 구성했다. 여기에는 유명한 Studio Libeskind와 인테리어 디자인 스튜디오 1508 London이 제공하는 독보적인 건축 디자인도 포함된다. 각진 형태의 두 개 타워로 구성된 이 놀라운 건물은 정교한 Baccarat 크리스털뿐만 아니라 사막의 모래, 바다 및 태양을 반사하는 반짝이는 유리 퍼사드까지 선보이며, 인근의 두바이 스카이라인과 섬세하게 조화를 이루는 세련된 차이점을 연출한다. 두바이 신도심과 구도심 모두에 대한 간편한 접근성을 제공하며, 시내에서 두바이 몰 및 DIFC와도 가까운 만큼, 방문객은 패션, 미술, 요리 및 엔터테인먼트 세계의 유명 기관으로 빠르고 신속하게 이동할 수 있다.

H&H Development LLC CEO Miltos Bossinis는 "새로운 품질 수준을 확립하고, 유행을 타지 않는 첨단 설계를 구현하고자 자사는 모든 프로젝트를 비판적인 시각으로 건설한다"고 말했다. 그는 "Baccarat 브랜드는 두바이의 현대적인 정신, 에너지 및 역동성에 브랜드의 유산을 결합하는 독특하고 진정한 맞춤형 개발 사업을 진행할 귀중한 기회를 제공한다"라며, "앞으로 업계를 정의할 것이 분명한 이 프로젝트에서 Shamal Holding 및 모든 파트너와의 협력이 기대된다"고 말했다.

루이 15세의 지시로 설립된 Baccarat는 프랑스의 전설적인 크리스털 기업이다. Baccarat의 장인들은 250년 이상 자신들의 기술을 연마했다. Baccarat라는 이름은 오랫동안 왕족, 왕과 여왕, 술탄과 차르, 거물 및 현대 스타 등과 동의어와 사용됐다.

조만간 DIFC에 Baccarat 레지던스 판매 센터가 열릴 예정이다. 단, 개인 레지던스에 대한 사항은 Baccarat 판매 사무소에 문의한다. 전화: +971 4 590 9988, 웹사이트: www.baccaratresidencesdubai.com

Shamal Holding 소개

두바이에서 설립된 Shamal Holding은 투자, 경험 및 자산으로 구성된 독특한 포트폴리오를 통해 비범함을 양성하는 다각화된 투자 기업이다. Shamal Holding의 투자는 두바이의 포부, 정신 및 에너지에 따라 전략적으로 선정되고, 신중하게 양성된다.

Shamal Holding의 부동산 포트폴리오는 마스터 커뮤니티, 지구, 주거지, 소매 허브 및 상업 공간 등을 포괄한다. Shamal Holding은 잠재력을 실현하는 데 일조하며, 두바이 항구와 Nad Al Sheba Gardens 같은 독특한 개발 프로젝트를 시행한다. Shamal Holding은 Five Guys, Jumeirah Zabeel Saray and Hart Shoreditch Hotel London 및 Curio Collection by Hilton과 같은 다양하고 놀라운 국내 및 국제 브랜드를 바탕으로 호스피탈리티 부문 전반에 걸쳐 럭셔리, 고급 및 저렴한 경험을 포함해 다양한 부동산, 프랜차이즈 및 사업에 투자한다. 두바이에서 가장 독특하고 상징적인 여가 및 엔터테인먼트 관광지의 일부를 소유한 Shamal Holding은 매일 놀라운 경험을 큐레이팅한다. 또한, Shamal Holding은 국제적으로 다각화된 투자 포트폴리오를 관리하기 위해 동급 최고의 자산 운용사들과도 협력한다.

추가 정보는 웹사이트 www.shamalholding.com을 참조한다.

Baccarat Hotels & Resorts 소개

2015년 Baccarat Hotels & Resorts는 역사가 250년이 넘는 Baccarat 크리스털 브랜드를 위한 첫 호텔 및 글로벌 플래그십 매장을 뉴욕에서 개장했다. 현대 미술관의 바로 맞은편 거리에 위치하며, 5번가의 전설적인 쇼핑 거리와 얼마 떨어지지 않은 이곳은 정교하게 꾸며진 114개의 객실 및 스위트를 통해 호화로운 마감 처리와 디테일에 대한 장인의 정성으로 감각을 즐겁게 한다. Baccarat라는 이름은 오랫동안 왕족, 왕과 여왕, 술탄과 차르, 거물 및 현대 스타 등과 동일어로 사용됐다. Baccarat의 반짝이는 예술품은 우아함과 진정성으로 정의되며, 가장 호화로운 식사와 삶의 축하 행사에 사용됐다. Baccarat는 자사의 역사에 여전히 경의를 표하는 한편, 현대 문화로 자사의 정수를 옮기고 있다. Baccarat Hotel New York은 명망 높은 Forbes Five Star와 AAA(American Automobile Association) Five Diamond Awards를 수상했다. 현재 Baccarat는 브릭켈(마이애미), 피렌체 및 리야드(DGDA)에서 프로젝트를 개발 중이다. 추가 정보는 웹사이트 www.baccarathotels.com을 참조한다.

SH Hotels & Resorts 소개

글로벌 민간투자기업 Starwood Capital Group의 계열사인 SH Hotels & Resorts는 지속 가능한 호텔 브랜드 매니지먼트 기업으로, 2015년 사우스 비치와 맨해튼에 자연에서 영감을 얻은 라이프스타일 브랜드인 1 호텔스(1 Hotels)를 론칭했다. 이후 브루클린 브리지, 웨스트 할리우드, 싼야(중국), 토론토, 그리고 최근 샌프란시스코와 내슈빌 부동산에 호텔을 오픈했고, 하날레이 베이, 카보 산 루카스, 파리, 런던, 엘룬다 힐스(크레타), 오스틴, 코펜하겐, 리야드 및 멜버른에서 프로젝트를 진행 중이다. Baccarat Hotels & Resorts는 2015년 3월 뉴욕에 플래그십 호텔을 오픈하면서 데뷔한 럭셔리 브랜드로, 브리켈(마이애미), 피렌체, 리야드, 로마에서 프로젝트를 진행하고 있으며, 그 외에 2019년 런던에서 처음 공개된 트리하우스 호텔과 맨체스터, 서니베일, 브리켈(마이애미) 및 리야드에서 개발 중인 프로젝트가 있다. 마케팅, 디자인, 운영 및 기술 전문성을 활용하는 SH Hotels & Resorts는 세계에서 가장 혁신적이고 역동적인 호텔 브랜드를 지원한다. 추가 정보는 웹사이트 www.shhotelsandresorts.com을 참조한다.

H&H Development 소개

2007년에 설립된 H&H는 두바이 기반을 둔 선도적인 부동산 투자, 개발 및 자산 관리 업체로, 두바이 부동산 산업에서 포트폴리오를 빠르게 성장시키고 있다. H&H는 포괄적인 맞춤형 턴키 개발에 역량을 집중하고 있다.

H&H는 첨단 디자인에 생명을 불어넣는 한편, 새로운 품질 수준을 유지하는 이니셔티브를 개발한다. H&H는 포 시즌즈 호텔 DIFC 및 포 시즌즈 리조트 두바이 앳 주메이라 비치에 대한 투자 및 건설로 현대적이고 호화로운 경험을 재정의한다. 두 프로젝트 모두 두바이의 고급 호스피탈리티 산업에서 이정표가 되었다.

H&H는 H&H Development, H&H Properties 및 H&H Interiors의 3개 부서로 구성되며, 각각은 고객에게 고유의 서비스와 경험을 제공한다.

www.h-h.ae

Studio Libeskind 소개

Studio Libeskind는 뉴욕시에 본사를 둔 국제적인 건축 스튜디오다.

Studio Libeskind는 국제적으로 다양한 도시, 문화 및 상업 프로젝트를 설계하고 구현한다. Studio Libeskind는 박물관과 콘서트홀부터 컨벤션 센터, 대학 건물, 호텔, 쇼핑센터 및 주거용 타워에 이르기까지 다양한 건물을 완공했다.

Daniel과 그의 파트너인 Nina Libeskind는 베를린 유대인 박물관 입찰 공모를 수주한 후, 1989년 독일 베를린에 Studio Daniel Libeskind를 설립했다. 회사가 세계무역센터(World Trade Center) 재개발 총괄 기획사(Master planner)로 선정된 후, Studio Daniel Libeskind는 2003년 2월에 베를린에서 뉴욕으로 본사를 이전했다.

www.libeskind.com

1508 London 소개

1508 London은 세계적으로 뛰어난 공간을 창조하는 인테리어 및 건축 디자인 스튜디오다.

1508 London의 설계는 정형화되거나 스타일 중심이지 않고, 역사, 지리 및 건축 양식에서 영감을 얻고 신중한 원칙에서 파생된 비할 데 없는 가치를 창출한다.

