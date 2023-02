Wilhelmsen은 Affinity Shipping과 EU 탄소배출권 사업의 협업 개시

-- 세계적인 선박 관리 회사와 독립적인 선박 중개 회사의 전문성을 결합하여, 선주 및 선박 운용자, 사업자에게 탄소 배출권 거래 시작에 대비한 규정의 준수 및 거래에 대한 특별한 패기지를 제공

(싱가포르 2023년 2월 7일 PRNewswire=연합뉴스) Wilhelmsen Ship Management(WSM)와 Affinity Shipping이 유럽연합 탄소배출권 거래제(European Union Emission Trading System, EU ETS)와 관련한 포괄적인 준수 서비스를 제공할 독립 회사의 공동 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.



Carl Schou, CEO and President of Wilhelmsen Ship Management (Left) and Richard Fulford-Smith, Managing Partner at Affinity Shipping (Right)