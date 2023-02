블랙핑크 지수, UAE 아부다비 해변 석양 인증샷

[헤럴드경제=함영훈 기자] 블랙핑크 지수가 아랍에미리트연합(UAE)의 수도 아부다비를 방문, 인증샷을 찍어 팬들과 공유했다.

아부다비로 간 블랙핑크 지수

지수는 5일 자신의 인스타그램에 “It was a blast to meet our Blinks in this beautiful city, Abu Dhabi! Although there wasn’t enough time to fully appreciate the city’s wonder, seeing you guys at the concert made our stay here more than worth it. Thank you for all these great memories. See you again Abu Dhabi! Love you all!”라는 글을 올렸다.

“아름다운 도시 아부다비에서 우리 블링크들을 만나서 너무 반가웠어요! 도시의 경이로움을 충분히 감상할 시간은 없었지만, 콘서트에서 여러분을 만나 이곳에 머무는 것이 그만한 가치가 있었습니다. 이 모든 멋진 추억에 감사드립니다. 또 만나요 ​​아부다비! 다들 사랑해!”라는 메시지이다.

아부다비의 석양을 배경으로 인증샷을 찍고 있는 지수

블랙핑크 지수 in 아부다비

글과 함께 게재된 사진들 속 지수는 석양을 배경으로 환하게 웃으며 귀여운 포즈를 취했다. 특히 지수는 블랙모자와 배기팬츠가 짝을 이룬 저지셔츠를 입고 있어 힙하면서도 귀여운 느낌을 풍겼다.

이를 본 팬들은 “알러뷰”, “솔로 데뷔 기다리며”, “행복지수가 높아졌다” 등의 댓글로 맞장구를 쳐주었다.

지수의 개인 유튜브 채널은 오픈 한 달 만에 구독자 300만 명을 돌파했다. 지수는 솔로 데뷔를 준비하고 있다.

