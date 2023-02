진보적 자본의 선두주자로서 달려온 20주년을 축하하는 EquitiesFirst

(홍콩 2023년 2월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 자산 기반 파이낸싱 기업인 EquitiesFirst[https://equitiesfirst.com/?utm_source=PR&utm_medium=inthenews&utm_campaign=20_anniversary ] 가 오늘 진보적 자본의 선두주자로서 달려온 20주년을 축하하는 자리를 가졌다. 2002년에 Al Christy Jr에 의해 설립된 EquitiesFirst 사의 시발점은, 3대째 내려온 미국 미시간주 소재 한 가족이 소유한 사과농장의 사업 및 전통을 보존하기 위해 필요한 자금을 지원한 것이었다. 그 이후로 EquitiesFirst는 전통적인 파이낸싱의 제약을 탈피한 혁신적 투자 방식을 통해 승승장구했다. 오늘날 EquitiesFirst는 주식담보 파이낸싱 전문기관으로 자리매김하여, 모든 주요 금융시장에서 효율적으로 자본을 조달할 수 있도록 세계 각지에서 영업을 수행하고 있다.

이렇게 탁월한 이정표를 기념하기 위해 EquitiesFirst는 20주년 로고를 최근에 공개했는데, 이는 당사의 리더십과 지난 20년간 파트너들을 뒷받침해온 첨단 솔루션을 압축한 것이다. 이 로고는 사업개시 이후 당사 고유의 비즈니스 모델, 핵심 가치, 일관된 성과를 강조하기 위해 "20년간 이어온 진보적 자본(20 Years of Progressive Capital)"이라는 구호를 포함하고 있다.

작년 EquitiesFirst는 성공 스토리에 두 개의 중요한 파트너십을 추가했다. 2022년 5월, 당사는 14좌 정복 기록에 빛나는 산악인 Nimsdai Purja MBE ("Nims")의 고무적인 에베레스트산 등정과 관련하여 파트너십을 를 맺고 지원하였다. Nims는 세계에서 가장 높은 곳을 향한 고된 여정을 성공적으로 완료했으며, 그 과정에서 두 개의 세계신기록을 작성하면서 자신의 업적을 강조했다. 확고한 접근방식과 긍정적 마음가짐이 있으면 인생에서 모든 것이 가능하다는 Nims의 관점이 EquitiesFirst 자체의 사업철학과 그대로 일치하기 때문에 이번 파트너십은 자연스럽게 성공적으로 이루어졌다.

또한 EquitiesFirst는 투자자들이 가장 우려하는 긴급한 이슈들에 대한 혜안을 제공해주는 흥미로운 팟캐스트를 제작하기 위해 Economist Impact와 협업해왔다. 5개 에피소드로 구성된 "폭풍을 피할 곳: 불확실성의 시대에 투자하기(Shelter from the Storm: Investing in the Era of Uncertainty)"라는 제목의 시리즈에는 자산관리 전문가들이 참여했으며, 이들은 금융 리스크 완화, 그리고 격변기를 헤쳐나가기 위해 투자자들이 어떻게 최선의 포지션을 취할 수 있는지에 대한 소중한 혜안을 공유하고 있다. 이 팟캐스트에 대한 글로벌 청취자들의 반응은 좋았으며, 그들은 글로벌 경제가 심각한 역풍에 직면한 상황에서 이를 바탕으로 기회를 더욱 잘 포착 및 관리할 수 있게 되었다.

더불어, 앞으로 EquitiesFirst는 20주년 리서치 프로그램을 수행하기 위해 B2B 출판업체 Institutional Investor와 협업하기로 했다. 이 프로그램은 전 세계 금융기관들이 주로 채택하고 있는 주식시장 전략들을 파헤칠 예정이다. 2023년 상반기에 개시할 예정인 이 획기적인 글로벌 보고서는, 업계의 큰 그림에 대한 300개 이상의 자산보유 기관 및 자산운용사의 견해를 포착하기 위해 설문조사 및 인터뷰를 포함할 예정이다. 이 연구는 다음과 같은 주제를 중점적으로 다룰 예정이다: "글로벌 주식시장: 인플레이션, 금리 상승, 글로벌 갈등, 팬데믹에서의 회복상황에서의 단기 및 중기 전망(Global Equity Markets: The Near-Term and Mid-Term Outlook Amid Inflation, Rising Rates, Global Conflict and Pandemic Recovery)." 이러한 협업은 금융 혁신과 관련한 EquitiesFirst의 사고 리더십과 Institutional Investor의 광범위한 리서치 역량을 활용하고 있다.

EquitiesFirst의 업적을 되돌아보면서 EquitiesFirst 설립자 겸 최고경영자인 Al Christy Jr는 이렇게 말했다: "지난 20년은 세계 각지의 파트너들이 사업 및 재무 목표를 달성할 수 있도록 뒷받침하면서 큰 영향을 미쳐온 저희 팀의 전문성 및 헌신을 보여주는 일종의 증거입니다. 업계에서 20년간 활동해온 저희는 성장을 지속하고 전 세계적인 영업망을 확대하기 위해 전념을 다하고 있습니다. 지금까지의 성공을 발판으로, 향후 20년에도 더욱 진보적이며 접근성 높은 유동적인 솔루션을 제공하겠다는 약속을 실행하기 위해 전념할 것입니다."



Equities First Holdings 소개

2002년에 설립된 EquitiesFirst는 장기 자산담보부 파이낸싱을 전문으로 하는 글로벌 투자기관이다. EquitiesFirst의 접근방식은, 상장 증권을 담보로 상장기업, 기업가, 투자자들에게 자본을 효과적으로 제공함으로써 전통적인 한계를 극복하고 파이낸싱 경험을 재정의하고 있다. 당사가 거래를 완료한 대출의 총액은 2023년 1월 기준으로 미화 45억 불을 초과한다.

미국 인디애나폴리스에 본사가 있는 EquitiesFirst는 미국, 영국, 스페인, 중국, 한국, 태국, 싱가포르, 호주 등 8개국에 포진한 12개 오피스를 통해 세계 각지에서 활약하고 있다. EquitiesFirst는 모든 관할권에서 필요한 라이선스를 취득하였거나 등록되어 있다.

EquitiesFirst는 존중, 상호이익 및 이해에 기반한 투자 파트너십 접근방식인 '혁신금융(Progressive Capital)'을 선도하는 기업이다. EquitiesFirst는 필수적이고 혁신적이며 파트너들을 발전시키는 유동성 솔루션을 제공한다.

EquitiesFirst에 대한 보다 자세한 정보는 해당 링크(www.equitiesfirst.com/).

책임유보문언

상기 내용은 법률이 요구하는 자격을 갖춘 전문 투자자들만을 위한 것이며, 관련 요구사항을 충족하지 않는 사람 위한 것이 아니고 이들이 사용해서도 안된다. 여기에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 사용이 가능하며, 여기에서 언급된 유가 증권 및 투자를 판매(또는 구매 제안 요청)하거나 특정 자문 서비스 ("제안") 제공을 제안하지 않는다. 모든 제안은 관련 제안 또는 조건을 설명하는 기타 문서를 통해서만 이루어지게 된다. 앞서 서술한 내용은 투자 조언을 제공하거나 제공하려는 의도가 아니며, 회사가 신뢰할 수 있다고 합리적으로 믿는 출처에 기반하거나 또는 파생하여 작성되었다. 회사는 여기서 제공된 정보를 독립적으로 검토하거나 확인하지 않았으며, 해당 정보가 정확하거나 완전하다는 진술을 하지 않는다. 여기서 제공된 의견과 정보는 예고 없이 변경될 수 있다.

©2023 Equities First Holdings Hong Kong Limited. All rights reserved