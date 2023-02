[2023 그래미] 비욘세, 그라모폰만 32개…역대 최다 수상자 등극

제65회 그래미서 3개 부문 수상

[헤럴드경제=고승희 기자] 미국의 슈퍼 스타 비욘세(Beyonce·42)가 팝 음악계에 새 역사를 썼다.

비욘세는 6일(한국시간) 오전 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제65회 그래미 어워즈(Grammy Awards)’에서 4개 부문을 수상, 이 시상식에서 지금까지 32개의 트로피를 들어올렸다. 이날을 기점으로 비욘세는 그래미의 역대 최다 수상자로 이름을 올리게 됐다.

이날 비욘세는 그래미 어워즈의 사전 행사에서 ‘브레이크 마이 솔(Break My Soul)’로 ‘베스트 댄스-일렉트로닉 뮤직 레코딩(best dance-electronic music recording)’, ‘플라스틱 오프 더 소파(Plastic Off the Sofa)’로 ‘베스트 트래디셔널 R&B 퍼포먼스(best traditional R&B performance)’를 받았다. 이어 현재 진행 중인 본 시상식에서 ‘커프 잇(CUFF IT)’으로 ‘베스트 R&B 송 위너(Best R&B Song winner)’, ‘베스트 댄스 일렉트로닉 뮤직 앨범’을 수상했다.

비욘세는 지난 시상식까지 역대 여성 아티스트 가운데 최다 그라모폰을 가져갔다. 무려 28번의 트로피를 가져가며 프로듀서 퀸시 존스와 동률을 이뤘는데, 올해 시상식으로 순위를 바꾸게 됐다. 비욘세가 32개의 트로피를 가져가며 헝가리 출신 지휘자인 고(故) 게오르크 솔티(1912~1997)는 31개의 트로피로 2위에 머물게 됐다.

제65회 그래미 어워즈의 최고 관심사 역시 비욘세의 트로피 개수다. 비욘세는 이번 시상식에서 정규 7집 ‘르네상스’와 수록곡 ‘브레이크 마이 솔’ 등으로 총 9개 부문 후보에 올랐다. 특히 비욘세가 그토록 원하는 ‘올해의 앨범’ 트로피도 가져갈지 업계의 관심사다.

