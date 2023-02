코로나 선셋 페스티벌 월드 투어, 일몰로 행사의 막을 연다

코로나의 새 페스티벌 시리즈는 지속 가능성, 숨 막히는 일몰, 상징적인 세계적 장소의 중심에서 이루어진다

런던, 2023년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 오늘 AB InBev (Anheuser-Busch InBev) 글로벌 브랜드인 코로나(Corona)가 2023년 코로나 선셋 페스티벌 월드 투어(2023 Corona Sunsets Festival World Tour)를 발표했다. 이는 일몰을 기념하여 사람들을 자연과 연결해 주는 일련의 실험적인 페스티벌이다. 이 페스티벌은 일몰이 보여주는 마법 같은 모습에서 영감을 받은 경험을 특징으로 한다.

Corona launches Corona Sunsets Festival World Tour, kicking off in South Africa on April 1st, 2023 followed by more than a dozen locations immersed in nature around the globe.