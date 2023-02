베스타, 사이먼 스타인메츠를 CFO로 임명

회사의 글로벌 재무 운영 및 기업 개발 전략을 이끌기 위해 고용된 성장 리더십 및 기술 시장 전문가

애틀랜타, 2023년 2월 1일 /PRNewswire/ -- 온라인 구매를 위한 선도적인 글로벌 거래 보증 플랫폼인 베스타는 오늘 기업 혁신 리더인 사이먼 스타인메츠(Shimon Steinmetz)를 CFO로 고용한다고 발표했습니다.

Vesta Taps Shimon Steinmetz as Chief Financial Officer - Growth leadership and technology market expert hired to lead company’s global financial operations and corporate development strategies