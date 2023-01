보편적 교육 - 교육은 기다릴 수 없다에 대한 우리의 약속 이행

특히 위기와 분쟁에 처한 어린이를 위한 교육에 대한 우리의 투자는 더 나은 미래를 위한 우리의 투자입니다.

제네바, 2023년 1월 24일 /PRNewswire/ -- 다음은 Education Cannot Wait(교육은 기다릴 수 없다)에서 제공한 언론 성명입니다.

On February 16, world leaders are gathering for the Education Cannot Wait High-Level Financing Conference in Geneva. Hosted by ECW and Switzerland – and co-convened by Colombia, Germany, Niger, Norway and South Sudan – the conference provides world leaders with the opportunity to deliver on our promise of education for all.