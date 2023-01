(광저우, 중국 2023년 1월 23일 PRNewswire=연합뉴스) "새해 복 많이 받으세요!"

GDToday가 광둥성 성장 Wang Weizhong과 광둥성에 주재하는 5개 대륙의 해외 총영사를 초청해 전 세계 사람들에게 여러 언어로 안부를 전하고, 소원을 비는 자리를 마련했다.

음력 설에 해당하는 춘절은 중국의 전통 달력에서 새해의 시작을 기리는 날이다. 2023년은 토끼의 해다. 중국 문화에서 토끼는 행운, 장수 및 다산을 상징한다.

중국에서는 춘절을 맞이해 국내외 가족과 친지들에게 새해 인사를 하는 전통이 있다.

영상 - https://mma.prnewswire.com/media/1987726/2023.mp4

Chinese New Year's greetings from China's Guangdong

출처: GDToday