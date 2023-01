게임체인지 솔라, 미국 플로리다에서 총 2.3GW 규모의 Genius Trackers™ 프로젝트 그룹 수주

노워크, 코네티컷주, 2023년 1월 22일 /PRNewswire/ -- 게임체인지 솔라(GameChange Solar) 는 오늘 미국 플로리다주에서 총 2.3GW 규모의 프로젝트 그룹을 수주했다고 발표했습니다. 해당 시스템에는 시속 150마일의 돌풍에 맞게 설계된 사이트가 포함됩니다.

GameChange Solar Awarded Group of Projects Totaling 2.3 GW for Genius Trackers™ in Florida, USA