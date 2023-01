세라곤, 현재까지 가장 진보된 안티에이징 기능 식품인, 레스토린®을 발표

캘리포니아주, 어바인, 2023년 1월 20일 /PRNewswire/ -- 세라곤 바이오사이언스(Seragon Biosciences, Inc.)는 오늘 건강한 노화를 위한 고급 기능 식품인 레스토린®의 출시를 발표했다. 레스토린은 세포의 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드( nicotinamide adenine dinucleotide, NAD+) 수치를 높이고 세놀리틱 자극을 강화하기 위해 하버드 대학교, 메이요 클리닉 및 스크립스 리서치의 일련의 특허 기술들을 통합한다.

수십 년 동안, 노화의 복잡한 특성으로 인해 과학자들은 노화 중재 분야에서 백방으로 노력했다. 최신 연구에서는 이런 도전을 해결하기 위한 핵심 기술들로 세놀리틱스와 NAD+를 정확히 찾아냈다. 레스토린은 지효성 세놀리틱 NAD+ 부스터이다. 그것은 또한 친수성 및 친유성 운반체를 구현하는 세라곤의 SERC™ 표적 방출 기술과 pH 반응 장용 전달 시스템을 활용하여 성분의 생체 이용률을 향상시킨다.

레스토린에는 세놀리틱 제제, NAD+ 전구체 및 시르투인 활성화 화합물(STACs, sirtuin-activating compounds)의 독점 형태 시리즈가 포함되어 있다. 세놀리틱스는 노화 세포 - 노화를 촉진하고 장기 악화에 기여하는 세포를 표적으로 하는 분자이다. NAD+는 세포 에너지 대사 및 DNA 무결성을 향상시키는 생명을 보존하는 코엔자임이며 세포 건강에 필요 불가결한 장수 단백질인 시르투인을 위한 연료이다.

"노화 및 노화 관련 건강 상태에 긍정적인 영향을 미치는 이런 분자들을 지적하는 많은 연구들이 있지만, 지금까지 아무도 시너지 효과를 달성하기 위해 최적의 비율로 그것들을 결합할 수 없었습니다."라고 레스토린 개발을 도운 세라곤의 수석 과학자인 데이비드 브라운 박사는 말했다. "우리들은 우리들이 보유한 최고의 과학을 사용하여, 이런 분자들의 고급 형태들과 노화를 방지하기 위한 일련의 복잡한 조합들을 개발할 수 있었습니다. 이것이 진정으로 게임 체인저입니다."

수십 년간의 연구는 NAD+ 수치가 노화에 따라 크게 감소하여 당뇨병에서 신경 퇴행에 이르는 무수한 연령 관련 건강 상태에 대한 감수성을 증가시킨다는 것을 입증했다. NAD+ 수치를 다시 채우는 것은 노화 방지에 중요하다. 그러나, 경구 전달을 통해 세포 수준에서 NAD+를 효과적으로 향상시키는 것은 도전적인 문제였다.

"노화 분야에서, 해결해야 할 중요한 문제는 더 건강한 노화를 달성하기 위해 세포 NAD+를 가장 잘 부스트하는 방식으로 NAD+ 전구체를 전달하는 방법입니다."라고 브라운 박사는 말했다. "우리는 레스토린이 이와 관련하여 동급 최강의 성능을 달성했다고 믿는데, 이것은 진정한 혁신입니다. 특히 NAD+의 증가를 보여주는 최근 연구를 고려할 때 암에 대한 면역 요법을 더욱 효과적으로 만들 수 있다는 것이 이 개발의 일부가 된 것은 매우 흥분되는 일입니다."

"사람들이 더 느리고, 더 좋고, 더 건강하게 늙도록 돕는 방법을 발전시키는 노화 연구를 고려하는 것은 매우 흥분되는 일입니다."라고 그는 덧붙였다.

레스토린은 다음의 공식 웹사이트를 통해서만 소비자에게 제공된다: www.restorin.com .

세라곤 바이오사이언스사 소개

캘리포니아 어바인에 본사를 둔 세라곤 바이오사이언스사는 혁신적인 과학을 통해 인간과 동물의 건강을 개선하는 데 전념하는 연구 기반 바이오 제약 회사이다. 세라곤 바이오사이언스사는 노화, 신진 대사, 유전자 치료 및 생물 정보학 분야에 첨단 과학 및 기술 발전을 적용하기 위해 최선을 다하고 있다. 연구에서 소비자 제품 및 임상 적용에 이르기까지, 세라곤은 사람들이 의학 분야에서 가장 중요한 혁신에 접근할 수 있도록 노력하고 있다. 더 자세한 정보는 www.seragon.com 를 방문하시오.

