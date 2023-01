CATL과 UL Solutions, 배터리 안전성 및 성능 향상 위해 협업

-- CATL 실험실, UL 9540A에 따라 UL Solutions WTDP 자격 획득 위한 이니셔티브에 착수

-- 이를 통해 포괄적인 배터리 에너지 스토리지 시스템 테스트를 제공할 예정

-- 새로운 협력 관계를 바탕으로 핵심적인 무공해 재생 에너지원을 더욱 안전하고 광범위하게 배치하기 위한 장을 마련할 예정

(닝더, 중국 2023년 1월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 17일, 신에너지 혁신 기술 부문의 글로벌 선도기업 Contemporary Amperex Technology Co., Limited(CATL)와 응용 안전과학 부문의 글로벌 리더인 UL Solutions가 배터리 에너지 스토리지 시스템(Battery Energy Storage System, BESS)과 전기차(Electric Vehicle, EV) 배터리의 더욱 안전한 배치와 사용을 도모하고자 전략적 협력 MOU를 체결했다고 발표했다.

이 계약의 핵심 내용은 CATL 배터리 실험실이 UL 9540A에 따라 UL Solutions WTDP(Witness Test Data Program) 자격 획득을 위한 과정을 진행하는 것이다. UL 9540A는 BESS의 열 폭주 화재 확산을 평가하는 표준 시험 방법이다. UL Solutions로부터 WTDP 자격을 획득하면, CATL은 UL Solutions 직원의 감독 하에 자사의 테스트 시설에서 WTDP 테스트를 수행할 수 있게 된다. 따라서 배터리 제품 인증과 테스트 효율성을 개선하고, 출시 기간을 단축할 수 있다.

CATL은 UL 9540A에 따라 UL Solutions WTDP 이니셔티브를 시작한 중국 최초의 기업이다. CATL은 다각화된 테스트 및 검증 역량을 자랑하며, 이미 WTDP 인증을 통해 UL Solutions의 다양한 테스트 자격을 획득했다. 해당 자격에는 UL1973(the Standard for Batteries for Use in Stationary and Motive Auxiliary Power Applications), UL 9540(에너지 스토리지 시스템과 장비 기준인), UL 2580(the Standard for Batteries for Use in Electric Vehicles) 등이 있다.

CATL의 대표적인 야외 액냉 배터리 시스템인 EnerOne과 CATL의 컨테이너형 액냉 배터리 시스템인 EnerC가 최신 버전인 UL 9540A의 시험 보고서를 받았다. 그에 따라 CATL은 전지, 모듈, 유닛 및 설치 차원에서 UL Solutions으로부터 동종 시험 보고서를 받은 중국 최초의 기업이 됐다.

양측은 또한 각자의 전문지식을 이용해 리튬이온 배터리의 안전성을 더욱 탐색하는 데 심층적으로 협력하고, BESS와 EV 배터리 기준을 개발하기 위한 통찰을 제공할 예정이다. 또한, 양사는 탄소 발자국 감소와 기타 지속가능성 노력을 탐색하고자 협력할 예정이다.

UL Solutions의 부사장이자 시험, 감사 및 인증(Testing, Inspection and Certification) 부문 사장인 Weifang Zhou는 "배터리 스토리지 기술은 화석 연료를 재생 에너지로 대체하는 전환 속도를 높이는 데 있어 핵심적인 기술"이라며, "이는 기후 변화와 탄소 배출량 문제를 해결하는 데 있어 점점 더 중추적인 역할을 수행할 것"이라고 밝혔다. 이어 "CATL과 함께 BESS와 EV 배터리 적용은 물론, 그 안전성과 성능에 대한 잠재력까지 발전시키는 데 협력하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

CATL 부사장 LiBin Tan은 "UL Solutions과의 협력을 통해 ESS 안전성 시험의 과학성과 무결성을 개선하고, 이를 통해 ESS를 위한 자사의 포괄적인 시험 및 검증 역량을 더욱 향상시킬 것"이라면서 "ESS의 안전한 배치와 사용을 촉진하기 위해 최첨단 배터리 기술을 더욱 활용하고, 이를 바탕으로 전 세계적으로 에너지 전환 속도를 높이는 한편, 모두를 위해 더욱 건강하고 밝은 미래를 만들어갈 것"이라고 설명했다.