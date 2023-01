Shutterstock, 2023 Sundance Film Festival에서 스토리텔링의 힘을 기념하다

뉴욕, 2023년 1월 19일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드 및 미디어, 프로덕션 기업을 위한 선두를 달리는 글로벌 크리에이티브 플랫폼인 Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK )이 오늘 2023 Sundance Film Festival의 리더 스폰서로서 공식적으로 후원 관계를 맺었다고 발표했습니다. 기업의 크리에이티브 및 프로덕션 부문의 Shutterstock Studios와 세계 미디어를 위한 에디토리얼 콘텐츠의 최고 소스인 Shutterstock Editorial의 작업과 인재들을 옹호하며 당사는 1월 20일 금요일부터 1월 23일 월요일까지 진행되는 본 행사에서 견고한 존재감을 선보일 예정입니다.

