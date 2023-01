ASG Superconductors, Siemens Healthineers와 협업

제노아, 이탈리아, 2023년 1월 18일 /PRNewswire/ -- ASG Superconductors(ASG)와 Siemens Healthineers가 획기적인 뇌 연구를 위해 전례 없는 신뢰성을 자랑하는 초고자장(Ultra High Field, UHF) MRI 시스템을 공동 개발하고자 파트너십 계약을 체결했다.

ASG SUPERCONDUCTORS AND SIEMENS HEALTHINEERS JOIN FORCES TO DELIVER 10.5T ULTRA HIGH FIELD MRI SYSTEMS FOR GROUND-BREAKING BRAIN RESEARCH