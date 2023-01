Sai Life Sciences, 비다르 캠퍼스에 신규 고효능 API 제조시설 설립

하이데라바드, 인도, 2023년 1월 18일 /PRNewswire/ -- 인도에서 가장 빠르게 성장하는 의약품 위탁연구 및 위탁개발생산 기업(CRO/CDMO) 중 하나인 Sai Life Sciences [ https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=hpapi-bidar ](CRO-CDMO)가 인도 비다르(Bidar)에 위치한 자사의 cGMP API 제조 캠퍼스 [ https://www.sailife.com/bidar-india/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=hpapi-bidar ]에 새로운 고효능 API(HPAPI) 제조시설을 개설한다고 발표했다. 신규 시설이 추가됨에 따라 HPAPI 개발 및 제조에 관한 Sai Life Sciences의 전문성이 확장되고, 고객에게 NCE 개발을 위한 간소화된 경로를 제공할 수 있게 됐다.

Sai Life Sciences opens new High-Potency API Manufacturing facility at its Bidar Campus