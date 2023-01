조성환 사장 “인재 채용 다변화, 자기주도 성장 지원”

현대모비스 임직원 타운홀 미팅

지난 17일 조성환(왼쪽 세번째) 현대모비스 사장이 용인 마북기술연구소 스튜디오M에서 임직원 초청 ‘최고경영자(CEO) 타운홀 미팅’을 열고, 소통의 시간을 가졌다. [현대모비스 제공]

조성환 현대모비스 사장이 지난 17일 용인 마북기술연구소 스튜디오M으로 임직원을 초청해 ‘최고경영자(CEO) 타운홀 미팅’을 열고, 소통하는 시간을 가졌다.

이번 타운홀 미팅에서는 현대모비스의 새로운 ‘브랜드 아이덴티티(BI)’가 공개됐다. 시스템 솔루션과 모듈, 소프트웨어·하드웨어 각 영역의 기술력을 바탕으로 연결해 통합 솔루션을 제공한다는 의미를 ‘Integrated Excellence(탁월함을 모아)’라는 브랜드 에센스로 집약했다.

조 사장은 모빌리티 각 영역의 탁월한 기술력이 모여 통합된 솔루션을 제공하는 ‘플랫폼 프로바이더’로 거듭나겠다는 의지도 전파했다.

모비스(MOBIS)의 ‘O’에 ‘특별하고 통합된 최고의 하나(One)’라는 의미도 부여했다. 또 ‘이동의 모든 순간을 담은 내일의 모빌리티(The one for all mobility)’라는 슬로건으로 극대화했다.

경영방침으로는 ‘인재 중심, 자율적 실행, 미래 주도’ 등 3대 키워드를 제시했다. 유능한 인재를 발굴해 전문성을 갖추도록 자기주도적 성장을 지원하는 것이 핵심이다.

조 사장은 “채용 전략 다변화와 합리적 시스템 운영으로 인재 육성 및 성장을 적극적으로 지원할 것”이라며 “거점 오피스 등 하이브리드 근무 환경 구축, 소통과 협업 강화 등 업무 방식을 개선하는 방향으로 조직을 운영하겠다”고 말했다.

사업 운용의 방향성으로는 ‘미래 모빌리티 사업 경쟁력 확보’를 강조했다. 그는 “전동화와 차세대 모듈 등 핵심 기술 경쟁력 강화는 결국 소프트웨어 개발과 전략 반도체 사업 역량 등 오픈 이노베이션 확대에 달려 있다”며 “핵심 부품 수주를 지난해 대비 10% 늘려 글로벌 제조사 대응 체계를 강화하고, 도심항공모빌리티(UAM), 로보틱스 등 신사업 개발 역량을 확보할 계획”이라고 설명했다.

사업 체질 개선을 뒷받침할 양대 축으로는 ‘수익성 기반 경영 강화’와 ‘선제적 리스크 대응’이 거론됐다.

김지윤 기자

jiyun@heraldcorp.com