신에너지에 집중하는 GWM, 2022년 판매량 100만 대 돌파

(바오딩, 중국 2023년 1월 13일 PRNewswire=연합뉴스) GWM이 최신 판매 보고서를 발표했다. 이 보고서에 따르면, GWM은 2022년에 글로벌 판매량 1,067,523대를 기록하면서 7년 연속으로 판매량 100만 대를 돌파했다고 한다. 중국 외 시장에서 판매된 자동차는 전년 대비 21.28% 증가한 173,180대를 기록하면서 신기록을 달성했다.



Focusing on New Energy, GWM Achieves Sales of Over One Million in 2022