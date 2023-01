블랙핑크, 英 ‘브릿 어워드’ 후보…K팝 여성 아티스트 최초

그룹 블랙핑크의 파리 콘서트 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크가 영국 최고 권위의 대중음악 시상식인 ‘브릿 어워드’에서 K팝 여성 아티스트 최초로 후보에 올랐다.

‘2023 브릿 어워드(2023 The BRIT Awards)’는 12일(영국 현지 시간) 공식 홈페이지와 SNS 등을 통해 블랙핑크가 ‘올해의 인터내셔널 그룹(International Group of the Year)’ 부문 수상 후보에 올랐다고 밝혔다.

1977년부터 시작된 ‘브릿 어워드’는 라디오, TV DJ 및 진행자, 방송사 임원, 음반 제작사 대표, 언론인 등으로 구성된 1000명 이상의 패널 투표로 후보를 선정해왔다. 블랙핑크는 영국 음악 산업 전문가들의 선택을 받아 시상식 사상 첫 한국 여성 아티스트 후보가 됐다. 앞서 그룹 방탄소년단(BTS)이 2021년과 2022년 이 부문 후보로 지명됐다.

‘올해의 인터내셔널 그룹’은 매해 전 세계 음악팬들에게게 뜨거운 사랑을 받은 그룹을 아우른다. 본 조비(Bon Jovi), 레드 핫 칠리 페퍼스(Red Hot Chili Peppers), U2, 카터스(THE CARTERS), 푸 파이터스(Foo Fighters), 그린데이(Green Day), 테임 임팔라(Tame Impala), 다프트 펑크(Daft Punk), 아케이드 파이어(Arcade Fire) 등이 그간 수상했다. 역대 수상자 중 여성 아티스트는 뱅글스(The Bangles), TLC, 데스티니스 차일드(Destiny’s Child), 하임(Haim) 등이 있다.

지난해 블랙핑크는 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 프로젝트를 통해 미국 빌보드와 영국 오피셜 차트에서 의미있는 성적을 거두며 전 세계에서 존재감을 드러냈다.

