셔터스톡, 메타와의 오랜 관계 확장

메타의 지속적인 AI 투자를 위한 콘텐츠를 제공하는 셔터스톡

뉴욕, 2023년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드 및 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼인 셔터스톡(Shutterstock, Inc., 뉴욕증권거래소: SSTK)이 메타(Meta)의 지속적인 AI 투자에 활력을 불어넣을 예정이다. 확장된 관계는 양사가 AI 혁신에 앞장선다는 의지뿐만 아니라 셔터스톡의 방대한 콘텐츠 라이브러리 파워를 반영한다.

Shutterstock to provide content for Meta’s continued investment in AI