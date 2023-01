Yili 그룹, 전 세계 산업망에 대한 온라인 투어 제공

(후허하오터, 중국 2023년 1월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 요즘 전 세계적으로 건강에 대한 인식이 높아지고 있다. 유엔 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDG)의 중요 지표인 "모든 연령층을 위한 건강한 삶 보장과 복지 증진" 역시 유제품 생산업체의 핵심 목표다. 이달 3일, Yili는 자사의 대륙 횡단 산업망을 온라인으로 탐색하고, '100% 전념, 100% 안전, 100% 건강(100% dedicated, 100% safety, 100% healthy)' 제품을 향한 Yili의 노력을 전 세계 사람들이 확인할 수 있도록 '온라인 투어: Yili의 글로벌 가치 사슬 연결(Online Tour: Networking Yili's Global Value Chain)'이라는 주제로 새로운 플랫폼을 선보였다. 공식 온라인 투어 플랫폼은 Yili의 글로벌 웹사이트에서 제공할 예정이다.

2022년 말, Yili는 전 세계 10개 지역에서 기억에 남을 축하 행사와 카운트다운 순간을 선보이고자 소셜 미디어에서 15시간에 걸친 라이브 스트리밍 행사를 진행했다. Yili는 온라인 투어 플랫폼을 통해 사상 처음으로 라이브 스트리밍, 짧은 영상 및 가상 현실 장면을 바탕으로 세계 곳곳에 위치한 자사의 고품질 목초지, 생산기지 및 혁신센터를 전 세계 사람들에게 소개할 예정이다.

"Yili라는 명칭은 최고의 품질을 의미한다"는 기업 신념을 고수하는 Yili는 항상 모든 곳에서 대중에게 개방적이고 투명한 기업이 되는 데 전념한다. 실제로 Yili는 2005년부터 대중에게 시설을 개방했고, 이후 이들 시설은 Yili의 유제품 생산과 품질 관리 과정에 관심 있는 소비자 사이에서 유명한 산업 관광지가 됐다.

세계적인 건강 에코시스템 구축

Yili는 전 세계 자원, 혁신 및 시장 시스템에 투자함으로써 세계적인 건강 에코시스템을 강화하고자 한다. Yili는 전 세계에 걸쳐 15개의 연구개발센터와 75개의 생산기지를 설립했다. 또한, 6개 대륙 39개국에서 2천 개 이상의 국제 파트너와 협력하고 있다.



