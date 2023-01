MGI Biotech Showcase™ 2023, 풀 시퀀싱 플랫폼 공개

(샌프란시스코 2023년 1월 12일 PRNewswire=연합뉴스) MGI Tech Co., Ltd.(https://en.mgi-tech.com/) ("MGI")의 자회사인 Complete Genomics Inc.(https://completegenomics.mgiamericas.com/)가 JP Morgan Healthcare Conference Week 2023 기간에 진행된 Biotech Showcase에서 풀 시퀀싱(염기서열 분석) 플랫폼을 공개했다. 회사의 최고과학책임자(Chief Scientific Officer, CSO) Rade Drmanac 박사는 "자사는 '3개월 무료 체험' 프로그램과 '시약 대여' 프로그램을 통해 미국 고객이 제품을 구매하기 전에 제품의 품질과 신뢰성을 경험할 기회를 제공한다"고 밝혔다.

2006년 실리콘밸리에서 설립된 Complete Genomics는 유전자 시퀀싱 및 실험실 자동화를 포함한 포괄적인 멀티오믹스(Multi-omics) 플랫폼을 통해 고처리량 시퀀싱 기술 분야를 선도하는 혁신 기업이다. 특허를 받은 DNA 나노볼 기반 시퀀싱 기술인 DNBSEQ™는 Complete Genomics가 자체 개발한 기술이다. 패턴화된 나노어레이(Nanoarray)에서 신호 밀도가 높은 DNB(DNA NanoBalls)로 검출 정확도와 효율성을 대폭 향상시킨 DNBSEQ는 WGS(전장유전체분석)/WES(전장엑솜분석)와 같은 애플리케이션에서 낮은 복제율과 더 높은 삽입결실(Indel) 정확도로 더 높은 성능을 발휘한다. 이 혁신적인 기술은 작업흐름의 시퀀싱 단계에서 인덱스 호핑(Index hopping) 및 클론 오류를 제거해 정확도와 유연성을 향상시킨다.

Drmanac 박사는 다양한 시퀀싱 모드를 유연하게 지원할 수 있는 일상적인 중간 처리량 벤치탑 시퀀서로 지난해 미국에서 출시된 DNBSEQ-G400C(*)를 포함해 미국 시장에서 이용 가능한 일련의 DNBSEQ 기술 기반 시퀀싱 플랫폼을 소개했다.

2023년에 접어들면서, MGI는 미국 고객의 유전체학 연구 및 이와 관련된 노력을 강화할 수 있도록 지원하기 위해 더욱 혁신적인 시퀀싱 플랫폼을 제공하고 있다. 낮은 처리량에서부터 초고속 처리량까지 다양한 범위의 성능을 갖춘 이들 제품은 다음과 같은 다양한 요구 사항을 충족한다.

- DNBSEQ-E25(*)는 일일 최대 7.5Gb의 매우 낮은 처리량을 가진 휴대용 시퀀서다. 이 제품은 간편한 설정으로 DNA 샘플에서부터 FASTQ 데이터에 이르기까지 최대 20시간의 빠른 처리 시간을 지원하며, 10분 이내에 실행 준비를 마칠 수 있다. 이 제품은 올 2분기에 출시될 예정이다.

- DNBSEQ-T7(*)은 4개의 독립적인 플로우 셀을 언제든지 실행할 수 있어, 시중의 시퀀서 중 최고의 유연성을 제공하는 초고속 처리량 시퀀서다. 매일 1~7Tb의 고품질 데이터를 출력할 수 있어 1년에 2만 건 이상의 30X WGS(전장유전체분석)를 진행할 수 있다. 매우 효율적이고 비용 효율적인 이 시퀀서는 현재 이용 가능하다.

- 로봇 팔을 갖추고 있으며 매일 18Tb의 데이터 출력을 제공하는 DNBSEQ-T10x4(*)는 세계 최대 및 최고 처리량을 자랑하는 차세대 시퀀서 중 하나다. 이 제품은 현재 이용 가능하다.

MGI는 실험실 자동화에서부터 전체 NGS(차세대 염기서열 분석)의 작업흐름을 다루는 데이터 분석/저장 도구 제품을 제공함으로써, 게놈 의학의 과학적 발견과 혁신을 가속화하고 있다.

MGI는 훨씬 더 정확하고 유연하며 경제적인 시퀀싱을 제공하는 DNBSEQ 기술을 기반으로 과학계에서 큰 시선을 끌었으며, 다양한 생명과학 회사 및 과학 기관과 파트너십을 체결했다. 2022년 8월 미국에서 출시된 DNBSEQ-G400C 시퀀서는 수십 개의 고객 실험실에서 즉시 채택됐으며, 또한 생물정보학 애플리케이션을 위한 고도로 정확하고 최적화된 알고리즘 개발업체인 Sentieon을 비롯한 다양한 생명과학 회사들과 계약을 맺었다. Sentieon의 CEO Jun Ye는 " MGI는 정확하고 접근성이 우수한 고품질 제품을 제공함으로써, 시퀀싱 분야에서 유전체학 커뮤니티에 '선택의 힘'을 제공했다"라며, "향후 파트너십을 통해 훨씬 더 혁신적인 플랫폼을 제공함으로써, 생명과학 산업의 다양한 요구를 충족하기를 기대한다"고 말했다.

Drmanac 박사는 "지난 수년간 우리는 고급 특허 기술, 고품질 제품 및 전문 서비스를 통해 점점 더 많은 미국 고객으로부터 인정받고 있다"고 밝혔다. 그는 "우리는 단순히 제품을 판매하는 데 그치지 않고 파트너를 지원한다"며, "아울러, 미국 시장의 유전체학에 대한 최신 요구 사항을 이해하고 제품에 대한 조기 접근을 제공하며 현지 파트너와의 협력을 촉진함으로써, 생명과학 분야를 더 발전시키고 전 세계 고객에게 '또 다른 선택권'을 제공하고자 한다"고 설명했다.

Complete Genomics는 데이터 보안을 매우 중시한다. 모든 DNBSEQ 시퀀싱 플랫폼은 인터넷 연결 없이 샘플에서 결과까지 독립형 시스템으로 작동할 수 있으므로, 데이터 유출 위험이 없다. 고객은 데이터 보안을 100% 제어할 수 있다.

선전에 본사를 둔 MGI Tech Co. Ltd.(MGI)는 지능적 혁신을 통해 생명과학을 선도하는 핵심 도구 및 기술 구축에 전념하는 회사다. MGI는 독점 기술을 기반으로 생명과학 연구, 농업, 정밀 의학 및 의료를 지원하기 위한 시퀀싱 기기, 시약 및 관련 제품의 연구개발, 생산 및 판매에 초점을 맞추고 있다. MGI는 임상 고처리량 유전자 서열분석기(*)를 생산하는 선두 업체로, 회사의 멀티오믹스 플랫폼에는 유전자 시퀀싱(*), 의료 영상 및 실험실 자동화가 포함된다. MGI의 사명은 미래의 의료를 위한 첨단 생명과학 도구를 개발 및 촉진하는 것이다. 더 자세한 내용은 MGI 웹사이트 [https://en.mgi-tech.com/news/303/ ]를 방문하거나 트위터 [https://twitter.com/MGI_Technology ], 링크트인 [https://www.linkedin.com/company/mgi-bgi/?viewAsMember=true ] 또는 유튜브 [https://www.youtube.com/c/MGIInternational?app=desktop ] 를 참조한다.

