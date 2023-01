IMMERVISION, 차내 비전 시스템용 자동차 등급 렌즈 발표

라스베가스, 2023년 1월 9일 /PRNewswire/ -- Immervision , 광학, 이미지 프로세싱, 센서 융합 기술을 ,접목한 첨단 비전 시스템을 선도하는 기업인 IMMERVISION이 CES에서 표준규격(off-the-shelf) 190° 렌즈를 발표했다. 이 렌즈는 자동차 산업에서 요구되는 안전성과 편안함에 대한 특정 저조도 차내 사항 해결을 위해 개발되었다.

Off-the-shelf 190° lens developed to address automotive low-light in-cabin requirements for safety and comfort.

광각을 최초로 고안한 파노모프 렌즈 기술 Immervision은 이러한 초광각 시야각(FoV) 렌즈를 통해 계속해서 기술을 개척해 나가고 있으며, 차량 내부에 완전한 커버리지를 제공하여 운전자와 탑승자 모니터링 어플리케이션에 대한 요구 사항을 모두 충족한다. 렌즈 왜곡 프로파일은 시선 추적, 승객 식별, 핸즈온 휠(Hands on Wheel) 기능을 강화하기 위해 주요 어플리케이션을 대상으로 하는 이미지 품질과 화소 조밀도를 생성하도록 고안되었다.

가시 광선에서 근적외선(visible to near-infrared, VNIR)에 이르는 광대역 지원과 조도가 낮은 상황에서 이미지를 캡처할 수 있는 뛰어난 렌즈 기능을 통해 안경을 통한 시선 추적, 운전자 피로와 같은 안전 위험 판단, 외부 조명 광원 없이 야간 승객 분류 및 복합적인 모니터링 기능에 대한 다용성을 제공한다.

장 세바스티엔 랜드리(Jean-Sébastien Landry) Immervision 제품 관리 이사는 "차내 모니터링 어플리케이션은 고급차용 옵션에서 필수 안전 기능으로 발전하고 있으며 자율 주행 시스템(ADAS)에 매우 중요한 역할을 수행한다"며 "Immervision의 새로운 렌즈를 통해 한 개의 카메라에 더 많은 어플리케이션을 결합할 수 있으며, 이를 통해 Tier 1과 OEM은 비용을 절감하고 방해가 적은 차내 디자인을 설계할 수 있으며, 최종 사용자에게 보다 안전하고 즐거운 경험을 제공할 수 있다"고 설명했다.

더 작은 규모의 설치 공간에 렌즈를 배치하여 차량 설계를 유연하게 할 수 있으며, 이를 통해 이제 자동차 제조업체는 카메라를 더 적게 사용하면서도 차량 내부 커버리지를 더욱 완전하게 제공할 수 있다. 또한 제조업체는 차량 사용자의 편안함을 최적화하는 새로운 기능들을 제공할 수 있고, 이를 통해 사용자는 설정 사항을 자동으로 관리하는 승객 분류 기능과 화상 채팅 또는 화상 회의 등의 새로운 엔터테인먼트 기능을 사용할 수 있다.

Immervision의 표준규격 자동차 광각 렌즈는 쉽게 통합할 수 있으며 맞춤형 설계를 사용하여 특정 고객 요구 사항을 충족할 수 있다.

Immervision 소개

Immervision은 20년 이상의 혁신을 통해 인간의 시각 비전을 뛰어넘는 솔루션을 개발합니다. 광각 광학 디자인과 이미지 프로세싱 분야에서 쌓은 딥 싱 테크놀로지(Deep Seeing Technology)와 해당 분야의 유명 전문가들을 통해 초인적 시각 능력을 갖춘 스마트 기기를 제조하여 고품질 시각 및 상황별 데이터를 수집할 수 있습니다. Immervision은 모바일, 자동차, 로봇, 보안, 산업 및 소비자 제품 산업에서 정보 수집에서 디스플레이에 이르기까지 AI 관련 광각 렌즈 및 이미징 소프트웨어 기술, 머신 비전, 그리고 사용자 어플리케이션을 고안하고 맞춤 제작하며 라이선스합니다. 더 자세한 정보는 www.immervision.com 을 방문하세요.

CES에서의 IMMERVISION:

Immervision의 CES 회의실에서 당사의 자동차 비전 시스템 데모를 보고자 할 경우, 당사에 알려주시면 기꺼이 회의를 준비하겠습니다.

Immervision의 CES 미디어 키트는 https://ces.vporoom.com/Immervision 에서 확인할 수 있습니다.

Offering complete coverage inside the cabin to meet the needs of both driver and occupant monitoring applications.