(여자)아이들, '골든디스크어워즈'에서 디지털 음원 본상+최고 인기 가수상 수상

'VILLAIN DIES'+'TOMBOY' 무대

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자](여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 2관왕의 영예를 안았다.

지난 7일 태국 방콕 라자망갈라 국립 경기장에서 개최된 '제37회 골든디스크어워즈 with 틱톡'에서 (여자)아이들이 디지털 음원 부문 본상과 최고 인기 가수상을 수상하며 뜨거운 인기를 증명했다.

(여자)아이들은 “2022년은 (여자)아이들한테 특별한 한 해였어요. 부모님들 너무 감사드립니다. 저희 네버랜드감사하고 사랑해요”라고 수상 소감을 전했다.

이날 (여자)아이들은 'VILLAIN DIES'와 'Nxde'(누드) 무대에서 매혹적인 비주얼로 등장과 동시에 이목을 사로잡으며 화려한 퍼포먼스로 완벽한 무대를 선보이며 보는 이들을 감탄시켰다.

뿐만 아니라 소연은 박재범, BIG Naughty와 듀엣 무대를 통해 보는 이들을 매료시키는 무대 매너로 음악팬들에게 다채로운 볼거리를 선사했다.

(여자)아이들은 지난해 3월 정규 1집 ‘I NEVER DIE’로 컴백하며 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 차트 전 세계24개 지역 1위, 케이팝 앨범(K Pop Top Album) 차트 11개 지역 1위에 올리고, 정규 1집 ‘I NEVER DIE’는 미국빌보드 ‘글로벌 200’ 차트에서 58위를 기록, 빌보드 글로벌 (Billboard Global Excl. U.S) 차트에서 타이틀곡'TOMBOY’는 34위를 차지하며 팝 시장서도 폭넓은 인기를 얻고 있음을 증명했다.

이어 지난해 10월 발매한 (여자)아이들의 미니 5집 ‘I love’(아이러브)는 음악방송에서 11관왕을 차지하는 것은물론 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문 전 세계 40개 지역에서 1위를 차지하고, 초동 판매량 67만 8천 장을돌파하며 약 284% 성장률을 기록했다.

신보 'I love'(아이러브)는 빌보드 200에서 71위로 진입, 타이틀곡 ‘Nxde'(누드)는 빌보드 디지털 송 세일즈 차트 13위, '빌보드 글로벌 200'에서 50위, '빌보드 글로벌(미국제외)' 차트에서는 198위로 진입해 현재는 164계단 상승한 34위를 기록하며 뜨거운 글로벌 인기를 과시했다.

한편, (여자)아이들은 오는 1월 28일과 29일, SK올림픽 핸드볼경기장에서 팬미팅 '(G)I-DLE OFFICIAL FAN CLUB NEVERLAND 3RD FAN MEETING [행운의 편지]'를 통해 팬들과 만남을 가질 예정이다.

wp@heraldcorp.com