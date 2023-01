ICONSIAM에서 친환경 불꽃놀이로 방콕의 짜오프라야강 밝혀

-- 태국의 대표적인 카운트다운 명소 ICONSIAM, 'Win the World for Thailand'라는 주제로 3만 개의 화려한 친환경 불꽃놀이를 통해 새해 전야제 개최

-- CNN Travel이 선정한 '세계 10대 새해 전야 명소' 중 하나로 꼽혀

(방콕 2023년 1월 6일 PRNewswire=연합뉴스) ICONSIAM은 태국관광청(Tourism Authority of Thailand), 태국 정부 기관, 민간단체, 방콕 짜오프라야 강변의 호텔 운영사 및 커뮤니티와의 협력을 통해 'Amazing Thailand Countdown 2023'이라는 세계적인 카운트다운 축제 행사로 태국의 새해를 맞이했다. 이 행사는 방콕에서 포스트 코로나 시대에 처음으로 열린 대규모 기념행사로, 장엄한 짜오프라야강을 배경으로 화려하게 펼쳐졌다.



태국의 대표적인 카운트다운 명소 ICONSIAM에서 3만 개의 친환경 불꽃이 방콕의 짜오프라야강을 밝혔다.

짜오프라야강은 상징적인 '글로벌 카운트다운 관광지'이자 태국 새해 전야제의 대표적인 명소다. 이날 행사에서는 GOT7의 멤버이자 유명한 K팝 아티스트인 마크 투안(Mark Tuan)을 필두로 태국을 대표하는 세계적 아티스트들이 공연을 펼쳤다.

Amazing Thailand Countdown 2023은 ICONSIAM, 태국관광청, Charoen Pokphand Group, CP Food, 세븐일레븐, True 5G, ICONSIAM Superlux Residence Corporation Co., Ltd., Magnolia Quality Development Corporation Co., Ltd., Cardx를 비롯해 정부 기관, 짜오프라야강변 호텔 운영사 및 커뮤니티의 협력으로 이뤄졌다. 이와 함께 방콕시청(Bangkok Metropolitan Administration, BMA), Marine Department, 태국 해군(Royal Thai Navy), 태국 상공회의소(Thai Chamber of Commerce) 및 태국 무역위원회(Board of Trade of Thailand), Chao Phraya River Business Trade Association, Kadi Chin Klong San Community Foundation, Photographic Society of Thailand Under Royal Patronage 등 공공 부문과 민간 부문의 파트너도 협력했다.

이번 축하 행사는 1,400m에 걸친 웅장한 짜오프라야강 위에 태국산 찹쌀로 만든 3만 개 이상의 친환경 불꽃놀이가 펼쳐지며 절정을 이뤘다. 이 불꽃놀이는 반경 5km 이내에서 수백만 명이 볼 수 있는 규모로 펼쳐졌다. 또한, 이 행사는 ONESIAM SuperApp을 통해 시청자의 경험을 향상시키는 증강 현실(AR) 기술을 접목한 최초의 '하이브리드 월드 카운트다운'이었다. 새로운 증강 현실은 세계적으로 유명한 일본 불꽃놀이의 거장 Okushi Yoshimasa와 국제적으로 인정받는 태국 회사 Brother Pictures Co., Ltd.가 공동 제작했다. 이 화려한 행사는 'Win the World for Thailand'라는 주제로 펼쳐졌다.

불꽃놀이는 총 7막으로 구성됐다.

1막: 'The Joy of Siam'은 어려운 시기에도 미소와 행복을 자아내는 전통과 공연을 통해 태국 국민의 즐겁고 활기찬 삶의 방식을 반영했다.

2막: 'Enchanting Land'는 태국을 건축, 회화, 수공예, 패션, 음식 등에서 단순하면서도 절묘한 장인 정신을 갖춘 왕국으로 묘사했다.

3막: 'Eternal Prosperity'는 황금빛 논을 상징하는 황금빛 불꽃과 함께, 태국의 다양한 풍미와 풍요로운 농업을 상징하는 화려한 불꽃을 시각화했다.

4막: 'Heroic Spirit'은 장애물을 뛰어넘고 희망찬 새해를 맞이하기 위해 앞으로 나아가는 태국 국민의 '불굴'의 정신을 반영하는 웅장한 불꽃을 선보였다.

5막: 'Sharing Possibilities'는 녹색과 금색 및 화려한 고리 모양의 불꽃을 통해 더 나은 내일을 위한 기회와 평등, 화합과 지속가능성을 가져오는 무한한 가능성을 공유하고 창조하며, 세상과 보조를 맞추는 미래를 반영했다.

6막: 'Beautiful Harmony'는 하늘에 펼쳐진 거대한 우산처럼 흩날리는 하얀 불꽃의 대형 세트로, 이는 평화와 화합을 상징하고, 한 국가의 사람들 간의 차이를 수용하는 태도를 보여준다.

7막: 'Win the World for Thailand Together'는 태국인의 정신을 묘사했다. 이 불꽃놀이는 태국 국기를 나타내는 색깔과 함께 'Win the World for Thailand'를 향한 태국 국민의 협력을 상징하는 다양한 형태의 불꽃놀이를 선보였다.

ICONSIAM은 'Amazing Thailand Countdown 2023'을 개최하기 위해 다양한 분야에서 협력했다. 이 행사는 Thai Rath TV 채널 32HD, 페이스북 ICONSIAM, Thai Rath Online, Khaosod 및 Matichon, 그리고 TrueID 애플리케이션을 통한 온라인 채널에서 생중계됐다. 앞서 'Global Countdown Destination' ICONSIAM은 CNN, BBC, AP, 로이터, ABC 등과 같은 세계적인 통신사를 통해 전 세계의 주목을 받았으며, 이는 태국의 관광 및 경제 활성화에 기여했다.

#AmazingThailandCountdown2023 #ICONSIAMxMarkTuan #ICONSIAM