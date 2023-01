Steakholder Foods(R), 최대 100달러의 지원금 확보

-- Umami Meats와의 협업으로 구조화된 3D 바이오-프린트 양식 어류 제품 생산

-- 3D 바이오-프린터 이용한 협업 이니셔티브, 회사의 2023년 상업화 전략에서 중대한 전진에 해당

레호보트, 이스라엘, 2023년 1월 4일 /PRNewswire/ -- 배양육 산업의 최전선에서 활약하는 국제적인 딥 테크 식품기업 Steakholder Foods(나스닥: STKH)가 싱가포르의 양식 어류 및 해산물 기업 Umami Meats와 구조화된 3D 프린트 장어 및 그루퍼 제품 개발을 위한 첫 보조금을 받았다. 싱가포르 기업청(Enterprise Singapore, ESG)과 이스라엘 혁신청(Israel Innovation Authority, IIA) 간의 협력 기금 프로그램인 싱가포르·이스라엘 펀드(Singapore Israel Industrial R&D Foundation, SIIRD)가 이 프로젝트에 보조금을 지급했다.



Steakholder Foods와 Umami Meats 간의 파트너십은 세계에서 유일하게 배양육의 규제 승인을 받은 국가 시장에 진출할 특별한 기회를 제공한다. 이번 협업은 구조화된 양식 어류 제품을 생산하기 위한 확장형 프로세스를 개발하기 위한 것이다. Steakholder Foods는 최근 임시로 특허출원 한 신기술을 이용할 예정이다. 이 기술은 조리한 어류의 편상 질감을 모방할 수 있다.

이 프로젝트의 첫 프로토타입은 구조화된 혼종 그루퍼 제품이며, 올 1분기에 완성될 예정이다. 이 제품은 Umami Meats의 세포에 맞춘 Steakholder Foods의 독자적인 3D 바이오-프린팅 기술 및 바이오-잉크를 이용해 프린트할 예정이다.

Steakholder Foods 비즈니스 개발(Business Development) VP Yair Ayalon은 "산업 협력은 자사의 장기적인 사업 전략에서 중요한 부분"이라고 밝혔다. 이어 "Umami Meats와의 파트너십은 특히 의미가 있다"라며, "이는 최근 어류 질감에 대해 특허출원을 했으며, 자사가 자부심을 갖고 참여한 이스라엘-싱가포르 정부 공동 이니셔티브의 지원을 받기 때문"이라고 설명했다.

Umami Meats CEO 겸 설립자 Mihir Pershad는 "Steakholder Foods의 혁신적인 3D 바이오-프린팅 기술에 자사의 심층적인 양식 해산물 지식과 경험을 결합하게 돼 기대가 크다"면서 "이번 파트너십은 증가하는 소비자 수요를 충족할 고품질의 우수한 해산물을 공급하는 한편, 지구의 해양 생태계를 보전하기 위해 새롭고 더욱 지속가능한 식량 시스템을 구축하고자 하는 자사의 비전을 실현하는 데에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

Steakholder Foods 소개

Steakholder Foods Ltd.(구 MeaTech 3D Ltd.)는 배양육 혁명의 최전선에서 활약하는 국제적인 딥-테크 식품기업이다. 2019년에 설립된 Steakholder Foods는 티커 'STKH'(전 MITC)로 나스닥에 상장됐다. Steakholder Foods는 이스라엘 레호보트 및 벨기에 앤트워프에서 시설을 운영하고 있으며, 최근 미국으로 활동 영역을 확장했다.

Steakholder Foods는 산업화된 사육과 어업을 대체하고자 원료와 완제품 모두에서 사용 가능한 다양한 소고기, 닭고기, 돼지고기 및 해산물 제품을 생산하는 무도축 솔루션을 개발 중이다. 유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact)에 가입한 Steakholder Foods는 식량 안보 강화, 탄소 발자국 감축, 물과 육지의 자원 보존을 포함하는 유엔 지속가능발전목표(Sustainable Development Goal, SDG)에서 구현된 사안을 지지하는 데 전념하고 있다.

추가 정보는 웹사이트 https://steakholderfoods.com을 참조한다.

Umami Meats 소개

Umami Meats는 인류의 건강, 바다 및 미래를 위해 맛있고, 영양가가 풍부하며, 저렴한 더 나은 양식 해산물을 생산함으로써 지속가능한 해산물의 미래를 만들고 있다. Umami Meats의 양식 해산물은 바다에서 어업으로 잡은 것이 아님에도, 전통적인 해산물과 동일한 영양분을 제공한다. 또한 중금속, 항생제 및 미세플라스틱이 없는 맛있는 요리 경험을 선사한다.

Umami Meats는 XPRIZE Feed the Next Billion 대회에서 준결승 진출했고, Fi Global Startup Innovation Challenge에서는 결선에 진출했다. 또한, Forward Fooding의 2021 FoodTech 500 명단에 들었으며, 2021 Global Green Business Awards에서 Best Emerging Sustainable Seafood Company - Southeast Asia로 선정됐다.

SIIRD 소개

싱가포르·이스라엘 펀드(Singapore Israel Industrial R&D Foundation, SIIRD)는 싱가포르 기업청(ESG)과 이스라엘 혁신청(IIA) 간의 협력 기금 프로그램으로서, 여러 산업에 걸쳐 싱가포르 기업 및 이스라엘 기업 간에 공동 산업 연구개발(R&D) 협력을 도모하고 촉진하며 지원하고자 조성됐다. SIIRD는 싱가포르 및 이스라엘 기반 기업의 연구개발(R&D) 파트너 물색을 지원하고, 양국 기업 간의 공동 연구개발(R&D) 프로젝트나 시범 프로젝트에 최대 100달러의 지원금을 제공함으로써 싱가포르와 이스라엘에서 연구개발을 촉진하고자 한다.

전향적 진술

본 보도자료는 Steakholder Foods의 사업, 운영 및 재정 실적 및 여건은 물론, 이에 대한 계획, 목표 및 기대와 관련된 전향적인 진술을 포함한다. 역사적 사실이 아닌 모든 진술은 전향적 진술로 간주될 수 있다. 전향적 진술은 미래 사건과 관련된 Steakholder Foods의 현재 관점을 반영하며, 시간에 따라 변하며 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다. 또한, 전향적 진술에서 명시 혹은 암시된 모든 미래 결과, 실적 또는 성과와는 구체적으로 다른 회사의 실제 결과, 실적 또는 성과를 야기하는 기타 요인에 대한 가정을 기반으로 하며, 그에 따라 달라질 수도 있다. 전향적 진술은 미래 결과, 실적 또는 성과를 예상, 예측, 표시 또는 시사하는 모든 진술을 포함하며, 통상 '~일지 모른다', '~일 수도 있다', '~해야 한다', '~할 것이다', '~할 수도 있다', '믿는다', '예상', '추정', '기대', '목표', '의도' 및 '계획' 등과 같은 단어나 비슷한 의미의 단어 및 구문으로 구분할 수 있으며, 이에 국한되지 않는다. 또한, 전향적 진술에는 Steakholder Foods가 잠재적으로 상업 출시를 하기 전에 상당한 추가 작업이 필요하며 현재 개발 중인 배양육 제조 기술의 성공 여부에 대한 회사의 기대, 길고 복잡한 공정이 필요한 3차원 육류 생산을 포함해 배양육 제조 기술과 관련된 Steakholder Foods의 연구개발 활동, 제3자의 지식재산권과 독자적인 기술을 침해하거나 유용 또는 위반하지 않으면서 자사의 지식재산권을 확보 및 강화하고 사업을 운영할 수 있는 Steakholder Foods의 역량, 2022년 3월 24일 증권거래위원회에 제출된 2021년 12월 31일자 마감 회계연도에 대한 20-F 양식에 따른 Steakholder Foods 연간 보고서에서 언급된 위험 및 불확실성을 포함한 기타 위험 및 불확실성 등이 포함된다. 종종 새로운 위험과 불확실성이 발생할 수 있으며, Steakholder Foods는 이를 예측하거나, 자사에 어떠한 영향이 미치는지 예측할 수 없다. Steakholder Foods의 전향적 정보와 진술에 영향을 미치는 요인 중 하나 이상이 사실이 아닌 것으로 판명될 경우, Steakholder Foods의 실제 결과, 실적 또는 성과는 본 보도자료에 포함된 전향적 정보 및 진술이 명시 또는 시사한 것과 구체적으로 다를 수 있다. 따라서 독자는 전향적 정보 및 진술에 과도하게 의존하면 안 된다. Steakholder Foods는 법률에서 구체적으로 요구하는 경우를 제외하고는 전향적 진술에 영향을 미치는 요인의 변화나 실제 결과를 반영하기 위해 서면 또는 구두로 전향적 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1871733/Steakholder_Foods_Ltd_logo.jpg?p=medium600

(PRNewsfoto/Steakholder(TM) Foods Ltd.)

보도자료 문의:

Maissa Dauriac

Rainier Communications

mdauriac@rainierco.com

투자 문의:

Joseph Green

Edison Group

jgreen@edisongroup.com

Ehud Helft

Edison Israel

ehelft@edisongroup.com

