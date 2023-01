ugee, 새롭게 업그레이드된 브랜드 공개

-- 미래 위한 새로운 가능성 열어

(선전, 중국 2023년 1월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 28일, 세계적인 디지털 필기 브랜드인 ugee가 새로운 브랜드 이미지를 공식 공개했다.

ugee는 첫 제품 출시 후 26년 동안 사용자와 함께했다. 1998년에 세계가 인터넷 시대에 접어듦에 따라, ugee는 중국 기술 브랜드로는 최초로 디지털 드로잉 및 필기를 수용하고, 디지털 기술을 펜과 종이의 세계에 연결하는 다리가 됐다. 2022년, ugee(https://www.ugee.com/)는 새로운 브랜드 이미지 및 브랜드 컨셉인 "To Write, To Draw, To the New"를 통해 사용자와 함께할 것을 결정했다.

이번에 브랜드 업그레이드를 단행한 ugee는 새로운 브랜드 컨셉 "To Write, To Draw, To the New"를 소개했다.

새로워진 ugee는 5~30세의 젊은 층에 초점을 맞추고, 드로잉 및 필기 애호가, 교육 및 기타 다양한 분야의 종사자를 위해 더 독특하고 다각적인 드로잉 및 필기 경험을 제공하고 있다. 동시에 ugee는 '우호적이며, 즐겁고, 다양하고, 통찰력 있는' 브랜드 개성도 이어가는 한편, 새로운 제품 형태를 끊임없이 혁신하고, 드로잉 및 필기 분야에서 사용자 적용 사례를 확장하며, 그리기와 필기 세계에서 성장하는 사용자들과 함께했다.

추가로, ugee는 새로운 VI 시각 이미지와 IP 이미지도 출시했다. 4개의 소문자로 구성된 새로운 VI 비주얼은 더 단순하고 개인화된 브랜드 표현을 제시하고, 다양한 분야의 사용자를 위한 새로운 시각적 경험을 선보인다. uu와 gg로 구성된 이중 IP 이미지는 젊고 다양한 사용자와 감성적으로 공감하는 생생하고 개인화된 브랜드 표현이다.

ugee는 오랫동안 심층적인 산업 발전을 도모한 끝에, 디지털 드로잉, 디지털 필기(https://www.ugee.com/be-ugee-partner), 지능형 필기 교육, 종이와 연필 기록 등과 같은 여러 제품 용도를 개발하는 데 성공했다. 이를 통해 전 세계 30개 이상의 국가와 지역 내 수백만 사용자에게 디지털 페인팅 입문자/애호가, 온라인 교육 및 원격 사무실 같은 다양하고 풍부한 제품과 서비스를 제공해왔다.

앞으로도 ugee는 더 다양한 디지털 드로잉(https://www.ugee.com/drawing-monitors/u1200) 및 필기 장치를 만들고, 이를 통해 디지털 드로잉 및 필기 부문에서 사용자를 위한 새로운 세상을 여는 한편, 여러 적용 시나리오를 위한 새로운 가능성을 펼쳐갈 예정이다.

ugee의 공식 웹사이트는 현재 업데이트와 동기화된 상태다. 새로운 업그레이드 세부 정보 및 혁신적인 제품에 대해서는 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.