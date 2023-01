LONGi, COP27에서 최신 Hi-MO 6 시리즈 모듈 전시

-- 기후 행동에 관한 두 번째 백서 발표

(시안, 중국 2022년 12월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 전 세계의 이목이 집중된 가운데, 제27차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP27)가 11월 6~18일에 이집트의 해안 도시 샤름 엘 셰이크에서 열렸다. LONGi 부사장 Li Wenxue은 12일에 열린 '기후 변화에 대처하는 녹색 금융과 중국 산업(Green Finance and Chinese Industries Tackling Climate Change)'이라는 주제의 병행 회의에 가상으로 참석해 기후 행동에 관한 회사의 2번째 백서를 전 세계에 발표했다.

Li Wenxue 부사장은 연설에서 "기후 변화는 공동의 도전 과제이며, 모든 인류의 지속가능한 발전과 관련이 있다"며 "현재 전 세계적인 기후 변화의 상황은 미래의 도전 과제가 아니라 눈앞에 처한 위기로 변했다"고 지적했다. 기후 변화에 관한 정부 간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 보고서에 따르면, 지구 온난화를 섭씨 1.5도로 제한하는 목표를 달성하기 위해서는 세계적인 온실 가스 배출량이 2025년에 정점에 도달하고, 2030년에는 거의 절반 수준으로 감축돼야 한다. 적극적인 배출 감축 조치를 통해 녹색 저탄소 전환을 촉진함으로써, 지구 온난화로 인한 심각한 기후 영향을 방지하기 위해서는 긴급한 조치가 필요하다.

Li Wenxue 부사장은 기후 변화로 인한 위기 상황에서 전통적인 에너지를 재생에너지로 대체하는 것이 녹색 및 저탄소 전환의 핵심 단계라고 강조했다.

예측에 따르면, 전 세계 에너지 전환을 효과적으로 지원하고 글로벌 넷제로 배출을 달성할 기반을 마련하기 위해서는 2030년까지 전 세계에 설치된 연간 신규 태양광 발전 용량이 1,500~2,000GW에 도달해야 한다. 이는 2021년 전 세계에 설치된 신규 태양광 설치 용량의 10배에 해당하는 수치다.

녹색 저탄소로의 전환은 거대한 녹색 시장을 창출할 것이며, 이는 녹색 발전을 위한 새로운 동력이 될 전망이다.

세계 선도적인 에너지 기술 회사로서, LONGi는 기술 혁신을 통한 대폭적인 비용 감소를 달성함으로써 인류가 탄소 중립을 달성하는 데 도움이 될 것이라는 신념을 갖고 있다.

2021년부터 LONGi는 '녹색 전기 + 녹색 수소(Green electricity +Green hydrogen)'라는 혁신적인 솔루션을 확고히 추구하면서 광전지 변환 효율에 대한 세계 기록을 11회 연속 경신했다. LONGi는 전 세계 청정에너지 분야에서 지속가능발전의 지지자이자 실천가 및 선두주자가 됨으로써, 전 세계 녹색 저탄소 개발에 긍정적으로 기여하고, 탄소 제로 미래를 실현하기 위해 항상 노력하고 있다.

LONGi가 발표한 보고서는 지난해 유엔기후협약에 참여한 이후 2번째로 발표하는 기후 행동 백서다. 2021년에 LONGi는 회사의 전체 가치 사슬을 포괄하는 온실가스 배출 회계시스템(Scope I, II, III)을 구축했다. 회사는 RE100의 적극적인 시행을 통해 연간 30억9천600만kWh의 녹색 전력을 사용함으로써 녹색 전력 비중을 전체 전력 소비량의 40.19% 이상이 되도록 하고 있다. 이는 에너지 절약과 소비 감소를 통한 16만 톤 이상의 온실가스 배출 감축을 포함해 총 168만 톤의 이산화탄소 배출을 감축시킨 것에 상당하는 수치다.

LONGi는 급속도로 증가하는 광전지 용량에 대한 전 세계 수요를 지속해서 충족하며, 동시에 탄소 배출 강도는 더욱 감소시켰다. 회사는 2021년 단위 수익당 온실가스 배출량을 2020년보다 20.7% 낮춤으로써 용량 증가와 탄소 배출량의 점진적인 분리를 위한 기반을 마련했다. LONGi의 이번 보고서는 국제적인 독립 자문기관인 The Carbon Trust로부터 기술 지원을 받았다. 이는 세계적인 기후 변화 대응에서 태양광 산업을 선도하는 기업으로서 LONGi의 확고한 의지와 실질적인 조치를 종합적으로 보여준 것으로 평가받고 있다.

기업의 기후 행동을 구현하는 측면에서, LONGi는 경영진부터 직원에 이르기까지 야심 차고 실용적이다. 2018년 LONGi는 제24차 유엔기후변화협약에서 'Solar for Solar'라는 개념을 주도적으로 제안했고, 2020년에는 중국 기업으로는 유일하게 RE100, EP100, EV100 및 SBTi의 4개 기후 이니셔티브에 동시에 참여했다. 또한, 2021년에는 태양광 산업에서 최초의 '제로 탄소 공장(Zero Carbon Factory)' 건설에 착수하고, 수소에너지 장비 제조 부문을 설립했다. 그리고 2022년에는 중국의 '이중 탄소(Double Carbon)' 목표의 요구에 적극적으로 대응하고, 파트너와 협력하며 에너지 절약 및 배출량 감소 목표를 지속해서 촉진하기 위한 '공급망 그린 파트너 역량 강화 계획(Supply Chain Green Partner Empowerment Plan)'을 발표했다.

지난 1년간 LONGi는 기후 행동을 꾸준히 추진하고, 회사의 전체 가치 사슬을 포괄하는 온실가스 배출 회계시스템(Scope I, II, III)을 구축했다. 또한, 지속가능발전 및 ESG 관리 시스템의 구축을 가속화했으며, 높은 비율의 녹색 전력을 사용하고, 지속해서 에너지 효율을 개선했다. 나아가 제품의 탄소 배출 강도를 감소시키고, 용량 증가와 탄소 배출의 점진적인 분리를 달성하기 위한 견고한 기반도 마련했다.

현재 세계는 지정학적 갈등, 코로나19 팬데믹, 그리고 공급망 불안정과 같은 복합적인 어려움에 처해 있다. 일부 국가가 기후 변화 정책에서 주저하는 동안, 중국은 지속해서 기후 변화 대처에 큰 중요성을 부여하고, 녹색 발전의 길을 확고하게 추진하고 있다.

Li Wenxue 부사장은 연설에서 "자사는 기후 변화에 대처하고 넷제로 배출을 달성하는 것이 세계적인 합의라고 굳게 믿고 있다"며 "자사는 청정에너지 및 저탄소 녹색 개발의 전환을 가속화하기 위해 모든 측면의 파트너와 기꺼이 협력할 것"이라고 전했다. 이어 "우리는 녹색 에너지 기술 기업의 혁신에 적극적으로 기여하고, 중국과 세계가 제로 탄소의 미래로 나아갈 수 있도록 지원할 것"이라고 강조했다.

LONGi의 2022년 기후 행동 백서 발표에는 유엔 글로벌 콤팩트(United Nations Global Compact, UNGC), 에너지전환위원회(Energy Transformation Commission, ETC), 중국신에너지상회(China New Energy Chamber of Commerce, CNECC), 세계지속발전가능기업협의회(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) 및 기타 국제 조직과 LONGi의 파트너 및 고객 대표 일부가 참여 및 지원했다.

세계 선도적인 태양광 기술 회사로서, LONGi는 반케 재단(Vanke Foundation) 및 중국기업기후행동(China Corporate Climate Action, CCCA)과 함께 COP27 총회의 Green Zone에 기업 테마 전시관을 열고, 최신 세대의 Hi-MO 6 시리즈 모듈을 전시했다.

LONGi 소개

2000년에 설립된 LONGi는 에너지 변혁을 위해 고객 중심의 가치 창출에 집중하며, 세계 선도적인 태양광 기술 기업으로 성장하는 데 전념하고 있다.

LONGi는 '푸른 세상을 만들기 위해 태양 에너지를 최대한 활용한다(Making the best of solar energy to build a green world)'는 사명에 따라 기술 혁신에 전념하고, 단결정 실리콘 웨이퍼, 셀과 모듈, 발전 및 상업·가정용 태양광 솔루션, 그린 에너지 솔루션, 수소 장비를 아우르는 다섯 개의 사업 부문을 확립했다. LONGi는 그린 에너지를 제공하는 역량을 갈고 닦았으며, 최근에는 글로벌 탄소 감축을 이행하고자 그린 수소 제품과 솔루션을 사용하고 있다. www.longi.com