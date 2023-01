LONGi, BloombergNEF 2022 보고서에서 금융지원 타당성 100% 달성

(시안, 중국 2022년 12월 7일 PRNewswire=연합뉴스) BloombergNEF(BNEF)가 2022년 PV 모듈 및 인버터 부문의 금융지원 타당성 보고서를 발표했다. 이 보고서에서, LONGi는 재무 건전성과 역량을 바탕으로 다시 한번 '금융지원 타당성 100%(100% Bankable)' 등급을 받았다.

이 순위는 전 세계 태양광 업계 기업을 대상으로 하는 연례 PV 모듈 브랜드 및 신기술 부문의 설문조사를 기반으로 한다. 응답자는 은행, 자금조달 기관, 설계·조달·시공 업체(Engineering Procurement and Construction firms, EPC) 업체, 독립 전력 생산업체(Independent Power Producer, IPP) 및 자금 역량 557GW 이상인 조직의 전문 기술자문 업체를 대상으로 한다.

모든 응답자가 LONGi의 금융지원 타당성을 인정하며, LONGi에 높은 신뢰성을 보였다. 개발자, 투자자 및 자산 보유자는 제조업체의 금융지원 타당성을 평가할 때 특히 설치 용량과 재무 건전성을 포함해 다양한 기준을 적용한다.

40,000개가 넘는 PV 자산의 세부 정보를 포함하는 BNEF 재생 자산 데이터베이스는 해당 분야의 용량 측면에서 자금 지원을 받은 프로젝트에 참여한 모듈 브랜드를 추적한다. LONGi는 2020년부터 장기 자금 지원 프로젝트 측면에서 4.7GW로 가장 높은 모듈 용량을 보유하고 있다.

재무 건전성 측면에서, 은행은 제조업체의 재무 건전성을 중시한다. LONGi는 재무 건전성 측정 도구로 사용되며 널리 인정받는 Altman-Z 지표에서 두 가지 최고점 중 하나를 기록했다.

또한, BNEF의 설문조사는 새로운 모듈 기술에 대한 통찰도 제공한다. 설문조사 결과에 따르면, 현재는 182mm 규격이 대세라고 한다. 제3자 전문가들에 따르면, 182mm 규격으로 인해 제조업체는 백시트, 유리, EVA 및 알루미늄 프레임 같은 표준화된 부품을 더 쉽게 구할 수 있게 됐다고 한다. 또한, 추적기에 대한 호환성도 더욱 간단해지고 있다.

태양 전지 기술 측면에서, 애널리스트들은 향후 2년 이내에 TOPCon과 HJT 제조 역량이 p-PERC 전지를 완전히 대체하지는 않는 선에서 증가할 것으로 예측했다. 세계적인 기술 컨설턴트들도 고효율성 전지의 UV 열화 증가 가능성을 포함해 특정 위험을 경고했다. 또한, 이들은 TOPCon의 PID와 DH 테스트에 대해서도 우려하고 있다. 이들은 업계가 n형 전지의 현장 성능을 더 많이 확인해야 하며, TOPCon이나 HJT로 전환할 만한 분명한 경제적 인센티브가 있어야 한다고 강조한다.

LONGi는 다양한 새로운 전지 기술에 대한 포괄적이고 심층적인 연구를 진행했다. LONGi가 출시한 제품은 대규모 대량생산 제품의 높은 품질과 안정적인 성능을 효과적으로 보장할 수 있는 충분한 평가와 확인을 받았다.

LONGi VP Dennis She는 "BNEF 조사에서, 이번에도 금융지원 타당성 100%를 획득한 것을 기쁘게 생각한다"며, "이는 자사가 세계적으로 크게 인정받고 있다는 의미"라고 밝혔다. 이어 그는 "태양광 기술의 선두주자로서, 자사는 기술 혁신에 계속 집중할 것"이라면서 "또한, 운영 안정성과 강력한 재무 건전성을 유지하면서, 최종 사용자 가치에 우선순위를 두고 있다"고 설명했다.

LONGi 소개

2000년에 설립된 LONGi는 에너지 변혁을 위해 고객 중심의 가치 창출에 집중하며, 세계 선도적인 태양광 기술 기업으로 성장하는 데 전념하고 있다.

LONGi는 '푸른 세상을 만들기 위해 태양 에너지를 최대한 활용한다(Making the best of solar energy to build a green world)'는 사명에 따라 기술 혁신에 전념하고, 단결정 실리콘 웨이퍼, 셀과 모듈, 발전 및 상업·가정용 태양광 솔루션, 그린 에너지 솔루션, 수소 장비를 아우르는 다섯 개의 사업 부문을 확립했다. LONGi는 그린 에너지를 제공하는 역량을 갈고 닦았으며, 최근에는 글로벌 탄소 감축을 이행하고자 그린 수소 제품과 솔루션을 사용하고 있다. www.longi.com