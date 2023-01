CGTN "CMG 사장, 해외 시청자들에게 새해 인사 전해"

(베이징 2023년 1월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 1일, China Media Group(CMG) 사장 Shen Haixiong이 CGTN, China Radio International 및 인터넷을 통해 해외 시청자들에게 새해 인사를 전했다.

Shen 사장은 "따뜻한 겨울 햇살을 듬뿍 받으며, 약속과 기대로 가득 찬 2023년을 맞이했다"며, "베이징에서 여러분에게 새해 인사를 전하고자 한다"고 말했다.

Shen 사장은 2022년 중국공산당이 20차 전국대표대회(20차 당대회)를 성공적으로 치르고, 현대화로 가는 중국식 여정을 통해 모든 전선에서 중국의 부흥을 도모하는 과제와 경로를 제시했다고 밝혔다.

그는 새 시대의 참가자이자 목격자 및 기록자인 CMG가 20차 당대회라는 웅장하고 장엄했던 행사를 세계에 전달하고, 지난 10년에 걸친 중국의 놀라운 이야기를 들려주는 고품질 프로그램을 제작함으로써 국내외 시청자로부터 널리 호평을 받았다고 전했다.

작년 CMG는 TV, 채널, 네트워크 및 플랫폼에서 고품질 상품을 제공한다는 목표를 위해 '아이디어+예술+기술'의 통합적인 혁신을 탐색했다.

한 예로, CMG는 베이징 동계올림픽을 중계하면서 첨단 기술을 채택해 올림픽 정신이 중국 문화와 혼합되고, 기술의 불꽃이 얼음과 눈을 밝힌 '중국식 낭만'을 선보였다. 토마스 바흐 IOC 위원장은 전례 없는 규모와 성공으로 올림픽 대회를 보도한 CMG에 찬사를 보냈다.

Shen 사장은 CMG가 제작한 '고전 속 중국(China in the Classics)'이나 '시와 그림 속 중국(China in Poetry and Painting)' 등의 프로그램은 오래 지속된 중국 문명을 예술적으로 해석할 뿐만 아니라, 인류 문명의 다양성에 일조하는 지속적인 추구까지 보여주는 것"이라고 설명했다.

그에 따르면, 춘절 갈라, 중추절 갈라 및 새해 갈라 같은 CMG 행사가 중국 문화에 대한 열망을 해외에서 고취시키는 데 일조했고 한다. 또한, 중국 영화와 TV 프로그램 시사회는 서로 다른 문명 간에 다리를 만들고, 이미지와 영상을 통해 수많은 마음을 하나로 모으는 데 일조했다.

20차 당대회 후, CMG는 여러 나라의 친구들과 중국 현대화의 연관성 및 의미를 논의하고자 '새로운 여정: 중국과 세계(New Journey: China and the World)'라는 58개의 해외 매체 행사를 열었다. 2천 개 이상의 국제 언론사가 이를 지지하고 보도했다.

그뿐만 아니라, 2022년 CMG는 글로벌 뉴스 수집 네트워크를 개선하고, 세계 최고의 뉴스 기사를 보도하는 역량을 연마하는 데 전념했다. 오늘날 CMG는 233개 국가와 지역에서 68개 언어로 방송하고 있다. 이는 예전에 44개 언어만 지원하던 것에서 크게 증가한 수치다.

Shen 사장은 "CMG는 러시아-우크라이나 분쟁과 코로나19 팬데믹을 보도하면서, 편견을 버리고, 진실에 충실하며, 중국의 객관적이고 공정한 입장과 해결책을 국제 사회에 전달했다"고 밝혔다.

이어 그는 "의사소통 역량은 국제 언론사의 핵심적인 지표 중 하나"라면서 "진실은 모든 언론사에 있어 활력의 원천"이라고도 강조했다.

Shen 사장은 "올 한 해도 자사는 모험심과 용기를 바탕으로 계속 전진하며, 다양한 관점에서 중국의 새로운 시대의 새로운 전망을 국제 사회에 소개할 것"이라고 덧붙였다.

2023년은 일대일로 이니셔티브가 10주년을 맞이하는 해이기도 하다.

Shen 사장은 "앞으로도 미디어 협력, 문명 간 교류와 상호 학습을 통해 우호관계를 유지할 것"이라며 "또한, 인류가 공유하는 가치 및 인류를 위해 미래를 공유하는 공동체 건설을 도모하는데 있어 책임감 있는 언론사로서 의무를 이행할 것"이라고 마무리했다.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-01/CMG-president-sends-New-Year-greetings-to-overseas-audiences-1geIsIF0Xcs/index.html