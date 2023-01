콜러(Kohler), CES 2023에서 새로운 스마트 혁신과 디자인으로 가정의 건강을 향상시키는 주방 및 욕실 카테고리 리더십 선보여

위스콘신주 콜러, 2023년 1월 3일 /PRNewswire/ -- 1873년에 설립된 콜러(Kohler Co.)는 라스베이거스에서 열린 CES 2023에서 스마트 제품군을 발표하며 시장에 최초로 선보이는 혁신을 보여주는 150주년을 맞이했다. 주방, 욕실, 에너지 시스템, 접객업 분야의 선도자인 콜러(Kohler)는 기술을 활용하여 일상생활에서 스마트한 물 공급 및 관리 기능을 제공하는 동시에 가정에서의 건강을 향상시키도록 고안된 제품과 서비스를 보여줄 예정이다.

물 공급 성능 및 효과 향상을 통해 사람들에게 더 나은 경험을 제공하는 것은 콜러(Kohler)의 경쟁력이다. 다음과 같은 제품 혁신은 타사 부스들 사이에 자리한 콜러(Kohler) CES 부스(#5921)에서 선보일 예정이다.

Anthem 스마트 샤워 밸브 및 제어 는 버튼 하나만 누르면 각 물 배출구에 대하여 동시에 다른 온도, 압력, 스프레이 설정을 제공한다. 동시에 온수 및 냉수로 헹구는 것은 수치료법(hydrotherapy)의 장점을 제공하면서 집에서 스파를 경험할 수 있게 한다. Anthem 디지털 스마트 샤워 시스템은 최대 6개의 물 배출구를 제어하며 샤워 후마다 사용한 물의 양을 표시하여 물 소비량에 대한 정보를 제공한다.





Statement VES(Variable Eco-Spray) 샤워헤드와 핸드샤워기 는 일반적인 2.5gpm 샤워헤드보다 최대 40% 적은 물을 사용한다. Statement VES의 저유속 스프레이는 온수 온도를 유지하는 동시에 강력한 헹굼 기능을 제공하도록 최적화되어 있어 두 가지 핵심 샤워 경험 요구 사항을 해결한다. Statement 컬렉션에는 콜러(Kohler)의 Katalyst 공기 유도 기술이 포함된다. 이 기술은 물방울에 공기를 주입하여 물방울이 더 크게 느껴지도록 하고 열을 더 오랫동안 유지하여 더 적은 양의 물을 사용하면서 더 고급스러운 목욕을 할 수 있다. Statement 샤워헤드는 간편한 업그레이드를 통해 기존 파이프와 호환된다.





H2Wise 스마트 워터 모니터링 시스템 ( 전원 공급 : Phyn) 은 모든 가정 물 사용량을 모니터링 및 추적하고, 사용자에게 누수를 경고하며, 사전 동결 경고 기능을 제공한다. H2Wise™+는 치명적인 누수가 발생할 경우를 대비한 원격 차단 기능이 있다. 2023년 2분기에 출시되는 새로운 배관 동결 완화 스마트 기능은 배관이 동결되기 시작하는지를 감지하여 KOHLER Konnect 물 고정 장치 압력을 잠시 낮추고 잠재적인 파손을 최소화하도록 지시한다.





Eir 스마트 변기 는 온열 시트, 개별 세척, 자동 뚜껑 열림 및 닫힘, 듀얼 물 내리기 기능, EPA의 WaterSense 기준을 충족하는 스마트 자동 물 내림 기능 등 편리한 기능을 제공한다. 매끈한 디자인과 여러 마감 옵션은 콜러(Kohler)의 스마트 변기 포트폴리오의 범위를 확장한다.





스프리그 (Sprig) 는 콜러(Kohler)의 새로운 라이프스타일 브랜드이며, 아로마테라피를 통해 평화로운 곳으로 탈출할 수 있는 내추럴 샤워 인퓨전 포드, 다목적 바디 및 리넨 미스트, 프리미엄 바스 밤을 갖춘 매끈한 샤워 인퓨전 시스템으로 구성되어 있다. 스프리그(Sprig) 인퓨전 시스템은 아로마테라피를 물에 확산시키기 위해 손쉽게 기존 샤워기에 장착하여, 사람들이 일상을 건강을 증진하기 위해 탈출하는 순간으로 탈바꿈하는 것을 간단하게 만들어 준다.





는 콜러(Kohler)의 새로운 라이프스타일 브랜드이며, 아로마테라피를 통해 평화로운 곳으로 탈출할 수 있는 내추럴 샤워 인퓨전 포드, 다목적 바디 및 리넨 미스트, 프리미엄 바스 밤을 갖춘 매끈한 샤워 인퓨전 시스템으로 구성되어 있다. 스프리그(Sprig) 인퓨전 시스템은 아로마테라피를 물에 확산시키기 위해 손쉽게 기존 샤워기에 장착하여, 사람들이 일상을 건강을 증진하기 위해 탈출하는 순간으로 탈바꿈하는 것을 간단하게 만들어 준다. 콜러(Kohler) 기업인 알로 타일 바이 ANN SACKS (Alo tile by ANN SACKS )는 폐기된 TV 및 PC 화면에서 수집된 재활용 유리 50~70%로 만들어지며 CES에 전시될 예정이다.

2023 CES 혁신 어워드 수상자로서 콜러(Kohler)의 스틸니스 인피니티 익스피어리언스(Stillness Infinity Experience) 욕조는 욕실을 휴식과 편안함을 위한 성역으로 탈바꿈하는 다기능 스마트 목욕 경험을 참석자들이 눈으로 보고, 냄새로 맡고, 귀로 듣고, 몸으로 느낄 수 있도록 올해 현장에서 첫선을 보이게 된다.

콜러(Kohler)는 원격 진단 기능을 소개한다. KOHLER Konnect 모바일 앱을 사용하여 문제 해결 제품에 대하여 최고 수준의 고객 관리 서비스를 제공한다. 기기 상태, 문제 해결 및 진단을 위한 단계별 지침 또는 데이터 전송 및 개인화된 지원을 위해 고객 서비스 담당자와 직접 연결할 수 있는 기능에 대한 즉각적인 피드백을 제공한다. 원격 진단은 이제 Anthem 스마트 샤워 및 2022 CES 혁신 어워드 수상작인 PerfectFill 스마트 목욕 필러에 사용할 수 있으며, 향후 KOHLER Konnect 지원 제품에 대한 옵션이 제공될 예정이다.

콜러(Kohler Co.) 소개

위스콘신주 콜러에 본사를 두고 1873년에 설립된 콜러(Kohler Co.)는 40,000여 명의 직원으로 이루어진 미국에서 가장 오래된 최대 규모의 비상장 기업 중 하나입니다. 전 세계 50여 곳의 사업장을 둔 콜러(Kohler)는 주방 및 욕실 제품, 럭셔리 주방 가구 제작, 타일 및 조명, 엔진, 발전기, 청정에너지 솔루션의 디자인, 이노베이션 및 제조 분야의 세계적인 선도업체이자 위스콘신주 콜러 및 스코틀랜드 세인트앤드루스에 있는 두 곳의 5성급 숙박, 골프 휴양 리조트의 소유주/운영자입니다. 콜러(Kohler)의 휘슬링 스트레이츠(Whistling Straits) 골프장은 2021년 43회 라이더 컵(Ryder Cup) 대회 주최지입니다. 또한, 이 회사는 현세대와 미래 세대의 삶의 질을 향상하고자 전 세계의 불우한 지역사회에 필요한 깨끗한 물과 위생과 같이 긴급한 문제에 대처할 솔루션을 개발합니다. 자세한 내용은 kohlercompany.com을 참조하십시오.

더 나은 것을 믿다(Believing in Better): 더 나은 지구, 더 나은 사회, 더 나은 삶(Better Planet, Better Communities, Better Lives)

더 나은 것을 믿다(Believing in Better)는 콜러(Kohler)의 지속 가능성 및 사회적 영향 전략이며 항상 더 나을 수 있는 지구, 사람, 사회 및 비즈니스를 위해 최선을 다한다는 기업의 운영 철학에 기반합니다. 더 나은 것을 믿다(Believing in Better)는 다음과 같은 세 가지 핵심 주축이 있습니다. 더 나은 지구, 더 나은 사회, 더 나은 삶(Better Planet, Better Communities and Better Lives) 이러한 각 핵심 주축을 통해, 콜러(Kohler)는 의미 있는 영향을 지닌 제품 및 프로그램을 개발하기 위해 노력합니다. 이는 자사 비즈니스뿐만 아니라 서비스를 제공할 지역사회 및 제품을 사용하는 사람들의 삶을 위한 노력입니다.

