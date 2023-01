XCMG Machinery, 초대형 교량 건설 프로젝트 지원

-- 세계 최대 타워 크레인 XGT15000-600S의 두 번째 완제품 투입

(쉬저우, 중국 2023년 1월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 8일, XCMG Machinery(SHE:000425; "XCMG")가 중국 쉬저우의 스마트 제조기지에서 XGT15000-600S의 두 번째 완제품을 출하했다. XGT15000-600S는 XCMG와 China Railway Major Bridge Engineering Co., Ltd.(MBEC)가 공동 개발한 세계 최대 규모의 타워 크레인이다. 이 타워 크레인은 세계 최대 규모의 다이아몬드형 사장교인 창타이 양쯔강 교량(Changtai Yangtze River Bridge) 건설 프로젝트에 투입될 예정이다.



XCMG Machinery Sends off Second Unit of XGT15000-600S, World’s Largest Tower Crane, to Serve Mega-Scale Bridge Construction Project.