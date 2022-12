머스크 “트위터 CEO할 멍청이 찾으면 물러나겠다”

[헤럴드경제=김우영 기자] 트위터를 인수한 뒤 잦은 구설수에 휘말려온 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 결국 백기를 들었다.

20일(현지시간) 머스크는 트위터를 통해 “후임을 찾는대로 트위터 CEO에서 물러나겠다”고 밝혔다. 이어 “사임 후엔 소프트웨어 및 서버 팀 운영만 맡겠다”고 덧붙였다.

머스크는 ‘트위터 CEO를 맡을 만큼 멍청한 사람을 찾으면’(someone foolish enough to take the job)이라고 표현, 자신을 향한 압박에 대한 불만도 드러냈다.

테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크. [AP]

머스크는 지난 10월 440억달러에 트위터를 인수했다. 하지만 이후 테슬라 보유 지분 매각 등으로 인한 주가 하락과 인력 구조조정 등으로 안팎의 거센 비판을 받아왔다.

민주당 소속의 엘리자베스 워런 연방 상원의원은 테슬라 이사회 의장에게 서한을 보내 머스크와 이사회가 테슬라 주주에 대한 법적 의무를 지키지 않고 있다며 이에 대한 답변을 요구했다.

머스크는 지난 18일 자신의 트위터 계정에서 자신이 트위터 대표직에서 물러날지를 물었다. 해당 설문엔 1700만명 이상이 참가해 57.5%가 찬성했다.

이후 미 CNBC방송은 머스크가 트위터를 맡을 후임자를 적극 찾고 있다고 보도했다. 일각에선 도널드 트럼프 전 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임고문을 차기 CEO 후보군으로 보고 있다.

