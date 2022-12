하이센스, 글로벌 파트너 콘퍼런스 개최

-- 일류 기업으로 부상하기 위한 여정

(칭다오, 중국 2022년 12월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 2022 FIFA 카타르 월드컵™의 마지막 날인 이달 18일, 하이센스 글로벌 파트너 콘퍼런스(Hisense Global Partner Conference)가 카타르에서 성공리에 진행됐다. 이 행사에서는 하이센스의 글로벌 파트너들이 모여 새로운 발전 단계로 향하는 여정을 준비했다. 한편, 주카타르 중국대사 Jian Zhou와 FIFA의 Commercial Partnerships SVP인 Nick Brown도 이 행사에 참석해 행사의 성공을 염원하는 따뜻한 마음을 전했다.

Dr. Lan Lin, Chairman of Hisense

하이센스, 글로벌 시장에서 대성공 거둬

하이센스 회장 Dr. Lan Lin이 회의에서 '일류 기업으로 부상하기(To Be the Top Player)'라는 주제로 연설했다. 그는 연설을 통해, FIFA 월드컵의 공식 후원사로서 하이센스가 누린 전례 없는 가시성을 발표하고, 지난 4년 동안 하이센스가 이룬 꾸준한 성장세를 강조했다.

Dr. Lin 회장에 따르면, 하이센스의 전반적인 강점과 경쟁력은 새로운 차원으로 향상됐고, 판매 수익은 2018년 미화 181억 달러에서 올해 미화 270억 달러 수준으로 증가할 전망이라고 한다. 그뿐만 아니라, B2B 산업은 하이센스의 국제 사업에서 새로운 성장 분야로 서서히 부상하고 있다고 밝혔다. Ipsos에 따르면, 하이센스는 국제 사업을 통해 브랜드 인지도를 연평균 성장률 10%로 높였다고 한다. 하이센스의 성과 중 또 다른 하이라이트는 향상된 운영 역량이다. 하이센스는 현지 문화와 회사의 경영 철학을 통합함으로써, 66개의 해외 기업, 23개의 연구개발센터 및 31개의 생산기지를 성공적으로 구축했고, 글로벌 시장에서 대성공을 거뒀다.

하이센스, 세계화 향한 헌신 이어가

Dr. Lin 회장은 하이센스의 국제적 발전을 더욱 촉진하고자 향후 수년간 추진할 하이센스의 3가지 미래 비전을 제시했다. 주요 목표 중 하나는 3년 이내에 글로벌 브랜드 지수에서 100위권 이내로 진입하며 브랜드 이미지를 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올리는 것이다. Dr. Lin 회장의 말처럼, 하이센스는 브랜드 이미지를 개선해야만 유명 브랜드로 성장하고, 지속가능한 발전을 확보할 수 있다. 이를 위해 하이센스는 제품 투자를 강화해 기능성과 성능을 더욱 향상시킬 계획이다.

그뿐만 아니라, 하이센스는 세계 경향을 더 확실하게 따라가고자 두 번째 성장 곡선을 그리며 글로벌 성장을 강화할 계획이다. Dr. Lin 회장이 강조했듯이, 이 사업은 '스마트'와 '녹색'이라는 두 단어에 집중해야 한다. 이는 하이센스가 '스마트 홈' 전략으로 나아가고, 지속가능한 저탄소 개발을 추진해야 한다는 의미다.

마지막으로, Dr. Lin 회장은 하이센스가 최고의 기업이 되기 위해 스스로를 개선할 것이라고 설명했다. 하이센스는 최고의 제품을 생산할 최고의 인재를 유치함으로써, 새로운 성장 전략을 구축할 예정이다.

이번 하이센스 글로벌 파트너 콘퍼런스에서는 하이센스의 세계화 여정을 돌아보고, 하이센스의 최신 디스플레이 기술을 시연하면서 모든 파트너와 목표를 공유했다. 앞으로도 하이센스는 이 분야에서 일류 기업으로 부상한다는 목표에 따라 브랜드 가격 지수를 높이고, 지속가능한 발전을 진전시키며, 구조조정을 이어감으로써 국제적인 브랜드로 자리매김하기 위한 노력을 증대할 예정이다.



Hisense, Official Sponsor of the FIFA World Cup 2022™