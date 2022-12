르노・푸조・오펠 다 제쳤다…기아 스포티지, 스페인・그리스 ‘올해의 차’

스페인서 25.1% 득표…르노 아스트랄 등 제치고 1위

그리스서도 10개 후보 중 최고점…경쟁차 가볍게 추월

기아 스포티지. [기아 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] 기아의 준중형 SUV(스포츠유틸리티차) ‘스포티지’가 스페인과 그리스에서 ‘올해의 차’에 선정되며 탁월한 상품성을 인정받았다.

기아는 스페인 유력 언론사 ABC가 주관하는 '2023 스페인 올해의 차(ABC Car of the Year 2023)'에서 스포티지가 최고의 영예를 안았다고 16일 밝혔다. 기아가 스페인 올해의 차를 수상한 것은 이번이 처음이다.

올해로 51회째를 맞은 스페인 올해의 차는 현지에서 가장 권위 있는 자동차 상이다. 올해는 34명의 언론사 자동차 기자와 일반인의 투표로 결정했다. 심사 부문은 디자인, 신기술, 신뢰도, 동력성능, 안전 등이다.

스포티지는 최종 25.13%를 득표해 ‘르노 아스트랄(15.30%)’, ‘쿠프라 본(8.59%)’, ‘푸조 308(7.12%)’, ‘오펠 아스트라(6.20%)’, ‘알파-로메오 토날레(6.14%)’ 등을 제치고 스페인 올해의 차에 선정됐다.

스페인 올해의 차 심사위원단은 “최신 커넥티비티 기술이 적용된 파노라믹 커브드 디스플레이를 탑재한 인테리어와 우아하고 볼륨감 넘치는 외장 디자인이 조화를 이룬다”며 “가솔린과 디젤, 하이브리드, 플러그인 하이브리드 등 다양한 라인업을 갖춘 점도 매력적”이라고 평했다.

그리스에서도 낭보를 이어졌다. 그리스 올해의 차 선정위원회는 최근 스포티지를 ‘2023 그리스 올해의 차(Car of the Year 2023 in Greece)’로 선정했다.

25명의 그리스 자동차 기자단으로 구성된 올해의 차 선정위원회는 지난 11월 스포티지를 포함해 10개의 후보 차종을 선정했다. 이후 시승 평가 등을 거쳐 올해의 차를 선정했다.

스포티지는 총점 399점을 획득해 경쟁차들을 큰 점수차로 누르고 1위에 올랐다. 2위에 오른 ‘오펠 아스트라’는 276점을 받았으며 ‘BMW X1’은 258점, ‘푸조 308’은 258점, ‘DS 4’는 239점, ‘도요타 야리스 크로스’는 226점이었다.

스포티지는 이달 초 스코틀랜드 올해의 차에서 올해의 패밀리 SUV와 올해의 하이브리드카 등 2관왕을 차지하며 유럽에서 호평 세례를 이어가고 있다.

독일 자동차 전문지 '아우토 자이퉁(Auto Zeitung)'은 최근호에 게재한 콤팩트 하이브리드 SUV 비교평가에서 도요타 RAV4, 닛산 캐시카이, 마즈다 CX-4 등을 제치고 스포티지를 1위에 올리기도 했다.

한편 스포티지는 서유럽 시장에서 올 11월까지 13만2000여 대가 판매돼 지난해 같은 기간보다 54% 성장했다. 이는 기아의 유럽 판매 차종 중 가장 많은 대수다.

