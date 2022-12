Xinhua Silk Road "선전 글로벌 투자진흥회의, 성황리에 개최"

-- 국제 투자자들, 8천790억 위안에 달하는 계약 체결

(베이징 2022년 12월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 9일, 중국 남부 광둥성 선전에서 열린 2022 선전 글로벌 투자진흥회의(Shenzhen Global Investment Promotion Conference)에 전 세계 투자자들이 참가했다. 이들은 315건의 프로젝트에 총8천790억 위안(약 미화 1천263억1천만 달러)에 달하는 투자 계약을 체결했다.



Photo shows the 2022 Shenzhen Global Investment Promotion Conference held on December 9 in Shenzhen, south China's Guangdong Province.