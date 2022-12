PARAMOUNT+, 독일, 오스트리아, 스위스에 서비스를 출시하며 1년간의 글로벌 확장 마무리

다니 레비와 영화 셰이크(THE SHEIK) 출연진 같은 글로벌 및 현지 스타들 및 스타 트렉: 스트레인지 뉴 월드의 앤슨 마운트와 1883의 마르크 리스만이 베를린에서 열린 단독 론칭 행사에서 서비스 출시 축하

지난주 프랑스 출시에 이어 오늘 독일, 오스트리아, 스위스에 출시하며, Paramount+는 이제 전 세계적으로 45개 시장에서 이용할 수 있다

여기 에서 자료 다운로드

베를린, 2022년 12월 12일 /PRNewswire/ -- Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA)의 글로벌 스트리밍 서비스인 Paramount+는 12월 1일 프랑스에 서비스를 출시한 데 이어 오늘 독일, 스위스, 오스트리아에 수천 시간의 엔터테인먼트 콘텐츠를 출시하여 이제 45개 시장에 서비스를 제공함으로써 1년 간의 글로벌 확장을 구축했다.

최근의 서비스 출시를 축하하기 위해, Paramount는 베를린의 UCI Luxe에서 상징적인 블루 카펫을 펼치며 Paramount+의 프리미엄 콘텐츠를 처음으로 볼 수 있는 잊을 수 없는 행사를 진행했다. 글로벌 및 현지 스타들이 이번 독점 진행 행사에 함께 모였으며, 참석한 스타로는 스타 트렉: 스트레인지 뉴 월드의 스타 앤슨 마운트, 1883의 마르크 리스만, 다니 레비 및 셰이크(THE SHEIK)의 출연진과 GERMANY SHORE의 캐스팅 멤버 및 SPOTLIGHT 전체 출연진을 포함하고 있다. 행사를 진행하는 동안 전 세계 여러 시장에 옐로우재킷(YELLOWJACKETS) 시즌2가 올 3월에 공개될 것이라고도 발표했다.

이 스트리밍 서비스는 국제적인 독점 타이틀 및 현지 콘텐츠를 통해 최고의 스트리밍을 제공하는 CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® 및 Smithsonian Channel™을 비롯하여 Paramount의 세계적으로 유명한 브랜드 및 제작 스튜디오에서 모든 장르에 걸쳐 새롭고 독점적인 Paramount+ 오리지널, 히트 쇼, 인기 영화를 포함하여 온 가족에게 광범위한 콘텐츠를 제공한다.

미국 드라마 옐로스톤(YELLOWSTONE) 및 그 프리퀄 시리즈인 1883뿐만 아니라 굉장한 기대를 받으며 비평가들에게 호평받은 시리즈 스타 트렉: 스트레인지 뉴 월드와 함께, 독일, 스위스, 오스트리아에서 Paramount+를 통해 이용할 수 있게 되는 글로벌 시리즈는 다음과 같다. 실리콘 밸리에서 가장 성공적이고 파괴적인 유니콘 기업 이야기 중 하나인 슈퍼 펌프드: 우버 전쟁, 오스카® 상을 수상한 제작자 앨버트 S. 루디(Albert S. Ruddy)의 비범하고도 전례 없는 "대부" 제작 경험을 바탕으로 한 오퍼(THE OFFER), 인간 진화의 전환점에서 지구에 도착하는 새로운 외계인 캐릭터를 그린 지구에 떨어진 사나이, 그리고 실베스터 스탤론이 25년 만에 감옥에서 풀려난 직후 그의 보스에 의해 무자비하게 추방된 후 오클라호마주 털사에 가게를 운영하는 드와이트 "장군" 만프레디 역할을 맡았던 털사 킹(TULSA KING)이 있으며 최근 두 번째 시즌에 대한 청신호가 켜진 상태이다.

또한, Paramount+는 극장 및 홈 엔터테인먼트 개봉에 이어, 12월 22일에 스트리밍 서비스를 제공하게 될 "탑건: 매버릭"을 비롯한 새로운 블록버스터 영화의 근거지가 될 것이다.

Paramount+는 뛰어난 독일 오리지널 라인업과 함께 현지 콘텐츠 및 인재에 투자하고 있다. 여기에는 DER SCHEICH(The Sheik)(12월 22일), 스포트라이트(SPOTLIGHT)(12월 8일), 베를린 예술 학교에서 재능 있는 연기, 춤, 노래를 하는 학생들에 대한 성공적인 니켈로디언 시리즈, 호평받은 베스트셀러 소설을 바탕으로 한 눈길을 끄는 범죄 시리즈인 사이먼 베켓(SIMON BECKETT)의 죽음의 화학(CHEMISTRY OF DEATH)(2023년 1월) 등이 있다.

Paramount+의 EVP이자 국제 GM인 마르코 노빌리(Marco Nobili)는 다음과 같이 말했다: "2022년이 Paramount+의 글로벌 확장을 이끈 해라는 데 의심의 여지가 없습니다. 최근 독일, 스위스, 오스트리아에 출시하고, 지난주 프랑스에 출시하면서 이제 우리는 북미, 라틴아메리카, 유럽, 아시아, 호주에 걸쳐 핵심 시장에 스트리밍을 제공하고 있으며, 곧 인도에도 서비스를 시작할 예정입니다. 이렇게 방대한 범위에 배치되어 온 가족이 즐길 수 있는 뛰어난 콘텐츠 서비스를 제공하면서, Paramount+는 2023에도 모멘텀을 지속할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."

강력한 콘텐츠 파이프라인

비견할 곳 없는 독일 영화 콘텐츠

드라마 장르:

DER SCHEICH. 수상 경력이 있는 영화 제작자 다니 레비(Dani Levy)가 독특한 사기꾼 이야기를 들려준다. 8편의 에피소드에서, 가정적인 남자 링고(Björn Meyer)는 자신과 다른 모습을 보여주며, 아랍 왕조의 사생아로서 허황된 말주변과 80억 달러에 달하는 위조 은행 계좌내역서만 가지고 무일푼으로 억만장자 취리히 금융계를 정복한다. 동시에 링고의 아내 칼라(Petra Schmidt-Schaller)는 거짓말, 돈, 탐욕의 위험한 덫에 휘말리게 된다.

베를린 예술 학교에서 재능 있는 연기, 춤, 노래하는 학생들에 대한 성공적인 니켈로디언 시리즈 스포트라이트 시즌6. 이번 시즌에서는, 친숙한 출연진이 새로운 학생들과 함께 성장한다. 항상 그랬듯 TV, 음악 및 가수 로테(Lotte) 및 매들린 주노(Madeline Juno), 틱톡 스타 JulesBoringLife와 Twenty4Tim 등 세계의 인플루언서들과 더불어 기업가, 안무가 및 니키타 톰슨(Nikeata Thompson)의 지원을 받았다.

법의학 인류학자 데이비드 헌터 박사에 관한 호평받은 베스트셀러 소설을 바탕으로 한 흥미진진한 범죄 시리즈인 사이먼 베켓의 죽음의 화학(2023년 1월). 헌터는 운명의 전환점 이후 경찰 생활을 그만둔 사람으로, 영국 시골에서 일반의로 평화롭고 고요하게 살고자 했다. 그런데 숲 속에서 시체가 발견되고, 지역 경찰이 그에게 도움을 요청한다. 데이비드 헌터 박사 역에는 영국계 독일인 해리 트래더웨이(Harry Treadaway)가 캐스팅되었으며, 독일계 프랑스인 여배우 잔느 거소드(Jeanne Goursaud) 및 독일 배우 하디 크루거 주니어(Hardy Krüger Jr.)가 출연한다.

생태 사이버 스릴러 시리즈 A THIN LINE(2023년 초)은 환경에 대한 범죄를 밝히기 위해 모든 디지털 도구를 마음대로 사용하는 어린 쌍둥이 자매 안나(사스키아 로젠달)와 베니(한나 힐스도프) 중심의 이야기를 다룬다. 자매가 정부 서버를 해킹하여 경찰이 들이닥쳤을 때, 내성적인 안나는 체포되었지만 카리스마 넘치는 베니는 사라진다. 얼마 후, 사이버 범죄에 대항하는 경찰서장(피터 커스)이 안나를 찾아온다. 경찰서장이 안나에게 베니가 정치인들과 기업가들에게 폭력적인 공격을 감행하는 급진적인 새 테러리스트 집단의 일원이라고 폭로했고, 안나는 어느 편에 서야 할지 정해야만 한다.

동명의 미스테리 오디오 드라마 시리즈를 기반으로 한 KOHLRABENSCHWARZ(2023년) 시리즈. 작가 토미 크랩바이스(Tommy Krappweis)와 함께 이 아이디어를 생각해 낸 배우 미켈 케슬라(Michael Kessler)가 최근 이혼하고 다시 알프스의 고요한 산기슭으로 도피한 심리학자 슈테판 슈바프(Stefan Schwab)를 맡는다. 그의 계획과는 달리, 아이들이 사라지고, "죄인"이 살해되며, 오래된 전설이 실현되는 등 갑자기 고대 전설들이 깨어난 듯한 상황 속에서 평화롭게 지내긴 그르게 되었다.

비드라마 장르:

다양한 국제 리얼리티 쇼 외에도, Paramount+는 12월부터 독일 리얼리티 하이라이트도 독점적으로 출시할 예정이다. Paramount+는 12월 15일, 이전에 Reality Shore로 알려진 인기 있는 MTV 포맷 GERMANY SHORE의 새 에피소드를 공개할 예정이다. 파티에 굶주린 리얼리티 스타들은 햇빛이 내리쬐는 크로아티아에서 파티를 하고 싸우면서 갈등과 신체적 접촉을 아끼지 않고 모든 수단을 동원한다. 격렬한 도전 과제들은 리얼리티 스타들을 그들의 한계로 몰아넣으며, 감정이 제멋대로 날뛰게 하여 한 가족으로 묶는다.

Paramount+ 키즈 & 패밀리

또한 다양한 키즈 및 패밀리 콘텐츠가 있다. 여기에는 세상에 자신의 훌륭함을 끊임없이 증명해야 하는 6학년 아이에 대한 새로운 애니메이션 시리즈 BIG NATE, 시즌9의 새로운 독점 에피소드를 비롯한 217편의 시리즈 에피소드와 더불어 퍼피 구조대 더 무비, 오웬 윌슨(Owen Wilson) 주연의 시크릿 헤드쿼터스(SECRET HEADQUARTERS) 영화 하이라이트 및 수퍼소닉2, CG 애니메이션 시리즈 스타 트렉: 프로디지, 러그래츠(RUGRATS) 리부트 및 역사적인 니켈로디언 애니메이션 시리즈를 기반으로 한 라이브 액션 및 애니메이션의 새로운 혼합 미디어 시리즈인 THE FAIRLY ODDPARENTS: FAIRLY ODDER가 있다. Paramount+는 "네모바지 스폰지밥", "퍼피 구조대" 같은 가장 사랑받는 아이들과 가족 프랜차이즈 라이브러리도 제공한다.

Paramount+ 오리지널

Paramount+ 오리지널에는 25년 간 복역한 감옥에서 출소한 직후 그의 보스에 의해 무자비하게 추방된 후 오클라호마주 털사에 가게를 차리게 되는 뉴욕 마피아 카포로 출연하는 실베스타 스텔론 주연의 털사 킹(TULSA KING), 오스카® 수상 제작자 알버트 S. 러디(Albert S. Ruddy)가 마일스 텔러(Miles Teller), 매튜 구드(Matthew Goode), 주노 템플(Juno Temple)와 함께 "대부"를 만든 전례 없는 비범한 경험을 바탕으로 한 리미티드 시리즈인 오퍼(THE OFFER), 테일러 셰리던(Taylor Sheridan)의 매우 기대되는 "옐로스톤(Yellowstone)" 프리퀄 작품으로 더튼 일가가 대평원을 지나 야생 그대로의 미국의 마지막 보루를 향해 여정을 떠난 후의 이야기이며 독일 스타 마르크 리스만(Marc Rissmann)이 출연하는 1883, 역시 셰리던 감독이 감독한 영화로 더튼 가문의 새로운 세대를 소개하고 20세기 초를 탐험하는 "Yellowstone" 출신 이야기의 다음 편에서 헬렌 미렌(Helen Mirren) 및 해리슨 포드(Harrison Ford)가 등장하는 1923, 상징적인 Xbox 프랜차이즈를 기반으로 한 시리즈로 26세기 인류와 커버넌트로 알려진 외계인 위협 사이의 서사적인 갈등을 극적으로 묘사하는 HALO를 포함한다.

또한, Paramount+는 독일, 오스트리아, 스위스의 "스타 트렉" 팬들을 위한 스트리밍 서비스이다. 이 서비스는 새로운 세계와 새로운 생명체를 발견하기 위한 임무를 수행하는 우주함대의 항해와 외계의 모든 것을 진정으로 이해하기 위해서는 먼저 자기 자신을 이해해야 한다는 것을 배워야 한다는 우주함대 장교 한 명의 이야기를 따르는 스타 트렉: 디스커버리, U.S.S. 엔터프라이즈호의 키를 쥐었던 크리스토퍼 파이크 선장 이야기를 바탕으로 한 스타 트렉: 스트레인지 뉴 월드를 제공한다. 이 시리즈는 스타 트렉: 디스커버리 시즌2에서 팬들이 가장 좋아하는 크리스토퍼 파이크 선장 역의 앤슨 마운트(Anson Mount), 넘버원 역의 레베카 로미즌(Rebecca Romijn), 과학 장교 스팍 역의 에단 펙(Ethan Peck)이 등장한다. 이 시리즈는 파이크 선장, 과학 장교 스팍, 넘버원이 은하계 주변의 새로운 세계를 탐험하면서 커크 선장이 U.S.S. 엔터프라이즈호에 탑승하기 전의 몇 년 동안을 보여줄 예정이다.

SHOWTIME®의 독점적인 하이라이트는 상징적인 1980 영화를 현대적으로 재탄생시킨 AMERICAN GIGOLO를 비롯하여, 실리콘 밸리에서 가장 성공적이고 파괴적인 유니콘 기업 중 하나인 우버 이야기를 다룬 슈퍼 펌프드: 우버 전쟁, 인류 진화의 전환점에 지구에 도착한 외계인을 그린 작품인 동명의 소설과 상징적인 영화를 원작으로 한 지구에 떨어진 사나이가 들어있다.

이러한 콘텐츠는 다양한 국제 시장의 독립 제작사들과 협업하여 만든 프리미엄 국제 드라마로 Paramount+ 오리지널에 포함된다. 독일어 영화 외에도, 이전에 전 세계에 발표된 2023년에 출시 예정 오리지널 스크립트로는 영국에서 SEXY BEAST 및 A GENTLEMAN IN MOSCOW, 라틴아메리카 및 스페인에서 BOSÉ, 멕시코에서 SINALOA'S FIRST LADY 및 ONE MUST DIE가 있다.

현 스트리밍 서비스

오늘부터 독일, 스위스, 오스트리아의 Paramount+는 https://paramountplus.de 에서 온라인으로 이용할 수 있게 되며, 애플, 아마존, 구글, 삼성, Roku 등을 통한 배포 서비스를 통해 모바일 장치 및 광범위한 커넥티드 TV 장치에서 사용할 수 있다. 7일 간 무료 이용 후 € 7.99 또는 CHF 12 가격으로 구독할 수 있다. 또한 Paramount+는 12월 8일 독일 및 오스트리아에서 Sky 플랫폼에 론칭할 예정이다. 이번 계약을 통해, Sky Cinema를 이용하는 Sky 구독자들은 추가 비용 없이 Paramount+ 콘텐츠를 이용할 수 있으며, Paramount+ 앱이 Sky Q에 론칭될 예정이다. Paramount+는 프랑스어권 스위스에서는 Canal+ Famille, CANAL+ Ciné Séries 및 CANAL+ La Totale를 제공하는 Canal+를 통해 독점적으로 배포할 예정이다.

Paramount+ 소개

Paramount+는 모든 연령대의 시청자를 위한 프리미엄 엔터테인먼트가 가득한 Paramount의 글로벌 디지털 영상 스트리밍 구독 서비스입니다. 국제적으로, 스트리밍 서비스는 최고의 현지 콘텐츠를 제공하는 강력한 서비스 외에도 SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures 및 Smithsonian Channel™을 비롯하여 세계적으로 유명한 브랜드 및 제작 스튜디오에서 모든 장르에 걸쳐 오리지널 시리즈, 히트 쇼 및 인기 있는 영화에 대한 광범위한 라이브러리를 제공합니다. 이 서비스는 현재 미국, 캐나다, 영국, 호주, 라틴아메리카, 카리브해 지역, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 독일, 오스트리아, 스위스 및 한국에 제공되고 있습니다.

Paramount+에 대한 자세한 정보는 www.paramountplus.com 을 참조하시기 바랍니다.