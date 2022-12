3DOM Singapore, 새로운 회사명 'noco-noco' 발표

-- noco-noco, 탈탄소화 솔루션 제공업체로서 제품 수명의 지속성에 대한 가치를 강조하는 비즈니스 모델과 기술을 통해 환경 문제에 대한 솔루션 가속화

(싱가포르 2022년 12월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 싱가포르에 본사를 둔 탈탄소화 솔루션 제공업체 noco-noco Pte. Ltd.("noco-noco")가 새로운 회사명을 발표했다. 'noco-noco'라는 이름은 'no CO2'라는 의미로, 이는 진정한 'no-CO2' 정책에 대한 회사의 확고한 약속을 강조한 것이다. 이전까지 이 회사는 일본의 모회사 3DOM Alliance Inc.[https://www.3dom.co.jp/en/ ]("3DOM Alliance")의 자회사로 3DOM Singapore라는 명칭으로 활동했다. 이번에 noco-noco로 사명을 변경함에 따라, 회사는 탈탄소화 및 환경 문제에 대응하는 포괄적인 솔루션을 제공하는 기업으로 한 걸음 전진할 전망이다. noco-noco의 CEO이자 3DOM Alliance의 회장인 Masataka Matsumura는 사업을 추진하기 위해 55명의 비즈니스 전문가, IT 직원 및 엔지니어를 일본으로부터 증원시켜 noco-noco 팀을 보강했다. "Driving a no-CO2 future with intelligence and heart"라는 회사의 새로운 캐치프레이즈는 회사가 최첨단 기술을 구현하고 탈탄소화를 향한 움직임을 주도하고 있음을 시사한다.

배터리를 사회적 인프라로 재정의

noco-noco의 모회사인 3DOM Alliance는 배터리 개발의 최첨단 기업이다. 회사는 이 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 사회적으로 배터리를 재정의할 필요가 있음을 절감했다. 이에 따라, noco-noco는 단순히 전기 사용을 위한 저장장치가 아니라, 데이터와 전력을 최적화하는 인프라로서 배터리를 재정의한다. noco-noco의 차세대 배터리는 두뇌(인텔리전스)가 있으며, 사물 인터넷(IoT) 장치의 역할을 한다. 이에 따라 배터리는 '소유'되는 것이 아니라 '사용'되는 형태로 다양한 애플리케이션에서 데이터를 수집하고, 전력 소비를 최적화하며, 사회 전체의 효율성을 향상시키기 위한 인프라로 작동할 것이다.

Matsumura CEO는 "IoT 플랫폼을 구축하면, 모든 '사물'의 활용률을 높여 필요한 최소 장치의 수량을 파악하는 것이 가능하게 된다"고 밝혔다. 그는 "우리는 전기화 및 IoT의 사용을 통해 사회의 전반적인 효율성을 높임으로써 CO2 배출량을 줄일 수 있다고 믿는다"면서 "IoT는 삶을 더 편리하게 해주지만, IoT 장치의 증가로 인해 클라우드 사용이 증가함으로써 환경을 악화시키는 측면이 있다는 점을 잊어서는 안 될 것"이라고 지적했다. 또한, 그는 "noco-noco는 IoT 시대의 핵심이 될 배터리를 인프라로 전환함으로써, 클라우드에 의존하지 않고 최소한의 장치를 최대한 활용해 IoT를 운영함으로써 환경 문제를 해결한다는 점에서 특별한 회사"라고 설명했다. 이처럼 IoT 회사로서, noco-noco는 유망한 탈탄소화의 게임 체인저가 되고자 한다.

새로운 메커니즘 - 오래갈수록 더 많은 수익 창출하며, 지속가능한 성장 촉진

Matsumura CEO는 "산업혁명 이후, CO2 배출을 충분히 고려하지 않은 대량 생산과 대량 소비의 경제체제야말로 환경 문제의 근본적인 원인"이라며 "에너지 정책은 근시안적일 수 없으며, CO2 배출을 억제하기 위해 사회는 수명이 짧은 제품 제조에서 벗어나도록 기업에 더 큰 책임을 요구해야 할 것"이라고 말했다. 이어 "아직 우리에게는 돌이킬 수 없는 기후 변화를 막을 기회가 있다"면서 "우리는 긴 제품 수명을 우선시하는 새로운 가치를 옹호하고, 새로운 공급망을 만들고자 한다"고 부연했다.

noco-noco가 제안하는 새로운 비즈니스 모델인 'Data & Profit Sharing'(DPS)은 수명이 짧은 제품을 대량으로 판매해서 매출을 올리는 것이 아니라, 제품의 수명을 연장시켜 사용자에게 서비스로 과금하는 데 집중하는 모델이다. 이러한 비즈니스 모델은 제품 수명 연장에 기여한 기업 간에 정보와 이익을 공유할 수 있다. 이는 또한 수평적이고 개방적인 공급망을 실현할 뿐만 아니라, 사용 및 연구개발에 대한 정보도 공유할 수 있어 기술적 혁신을 촉발시킬 가능성도 커진다.

지구를 위한 시간이 멈추기 전에 구현 가능한 탈탄소화 솔루션 도입

noco-noco는 DPS 비즈니스 모델을 기반으로 오래 지속되는 제품의 생성 및 사용에 특화된 플랫폼을 고안했다. 2022년 12월 및 2023년 1월에는 각각 태국 및 필리핀에서 진행될 프로젝트를 통해 이러한 개념을 실현할 계획이다. 아울러, noco-noco는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES(국제전자제품박람회) 2023에서 인간과 기기가 '자율적으로' 소통할 수 있는 혁신적인 IoT 기기도 선보일 예정이다. noco-noco는 가정에서 도시에 이르기까지 모든 것이 '스마트'해지는 미래에 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해 '탈클라우드(Cloud repatriation)'와 '정보의 보편화(개인정보의 개인 소유)'를 명확하게 내세운 이상적인 세계의 비전을 제시한다.

플랫폼 배포시, noco-noco는 밀접하게 얽힌 아래 3개 솔루션도 제공한다.

- X-SEPA - 3DOM Alliance의 혁신적인 세퍼레이터 기술

- noco-noco - 탄소 중립 실현을 위한 배터리 및 전기차(EV) 임대 서비스

- noco-noco+ - 데이터로 제어하는 지능형 에너지 관리 시스템

noco-noco는 3DOM Alliance가 8년에 걸쳐 헌신적으로 작업한 결과물인 혁신적인 세퍼레이터 기술을 DPS 비즈니스 모델을 통해 배터리 및 모빌리티 제조업체를 포함한 다양한 파트너에게 제공할 예정이다. noco-noco는 이들 파트너로부터 배터리나 EV를 구매해 배터리의 1차 및 2차 사용을 위해 탄소 중립 서비스를 점진적으로 구축한 다음, 이들 배터리에 부착된 IoT 기기를 통해 수집한 데이터를 X-SEPA 파트너와 공유함으로써 배터리의 품질 및 수명을 더욱 개선할 계획이다.

이러한 방식으로, noco-noco는 수명이 긴 최소량의 배터리가 최대한 활용되도록 하고, 배터리 수명 전반에 걸쳐 수익을 공유하는 순환형 모델로 전환함으로써 대량 생산과 대량 소비의 탈피를 도모한다. Matsumura CEO는 "우리는 사용자에게 추가 비용 없는 탈탄소화 솔루션을 차례차례 제공하는 것이야말로 지지부진한 탈탄소화 노력에 새로운 활력을 불어넣을 방법이라고 생각한다"며, "우리는 비전을 공유하는 파트너와 함께 공급망을 혁신하고, 사용자에게 추가 비용 없이 제공할 수 있는 탈탄소화 솔루션을 개발하기 위해 신속하게 협력하는 것이 목표"라고 전했다.

팔로우 및 문의

회사 웹사이트 noco-noco.com 및 링크트인 www.linkedin.com/company/noco-noco를 방문하거나 이메일 contactus@noco-noco.com으로 문의하면 회사의 최신 소식을 받아볼 수 있다.