BenQ Materials, Taipei Building Show에서 스마트 광학 필름 선보여

-- 대만의 녹색 건축자재 인증 획득

(타이베이 2022년 12월 6일 PRNewswire=연합뉴스) BenQ Materials가 이달 8~11일에 열리는 올해의 Taipei International Building, Construction & Decoration Exhibition(Taipei Building Show)에서 최첨단 스마트 광학 필름을 선보일 예정이다. 다양한 응용 분야 중에서, 이 필름은 효과적인 내열 기능을 통해 설계자, 건축가, 건축업자 및 주택 소유자가 내·외부 창호 모두에 대한 에너지 절약 솔루션을 제공함으로써, 전력 사용을 줄일 수 있도록 한다. 이러한 성능에 힘입어, 이 제품은 필름 분야에서 처음으로 대만의 녹색 건축자재 인증(Green Building Materials Certification)을 획득했다.

지속가능성으로의 전환

비영리 단체인 World Green Building Council[https://www.wtwco.com/en-US/Insights/2022/10/esg-in-sight-what-it-means-for-the-construction-industry ]에 따르면, 전 세계 에너지 관련 탄소 배출량의 약 40%가 기존 및 신축 건물에서 나온다고 한다. 이런 상황에서, Taipei Building Show는 지속가능성과 친환경성을 향한 업계의 추진력을 보여주는 수많은 새로운 건설 기술과 제품을 선보일 것으로 기대된다.



BenQ Materials- PDLC Smart Opical Films application in shower. The PDLC Smart Film displays see-through and matte effects when powered on/off. Not only does this product protect your privacy, the electronically controlled conversion function is also highly cost-effective. With the advantages of heat insulation and UV insulation, coupled with low power consumption, the PDLC Smart Film can be used effectively in the home, office spaces, clinics, building windows.