하이크비전, 2022 Shaping Intelligence Summit 개최

(덴파사르, 인도네시아 2022년 12월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 하이크비전(Hikvision)이 11월 29~30일에 인도네시아 발리에서 2022 Shaping Intelligence Summit를 개최했다. 이 행사에서, 하이크비전은 고객, 기술 및 솔루션 파트너, 기타 업계 리더들과 함께 AIoT의 미래를 살펴보고, 성공을 공유하는 경로를 탐색했다.



하이크비전 부사장 Keen Yao는 행사의 개막연설에서 "자사는 AI, IoT 및 기타 기술의 최전선에서 의사결정을 최적화하고, 운영 효율성을 높이는 솔루션을 바탕으로 공공 서비스 조직과 기업을 지원할 AIoT 혁신과 파트너 협력을 위한 매우 좋은 기회를 찾았다"고 밝혔다.

AIoT 혁신, 협력 및 개방을 위한 새로운 접근법

이 행사에서, 하이크비전은 기술, 소프트웨어와 하드웨어 제품, 열린 에코시스템 협력 및 AIoT 애플리케이션과 솔루션을 포함하는 4가지 정보층으로 구성된 새로운 AIoT 구조를 제시했다.



하이크비전 부사장 Frank Zhang은 "AIoT에 대한 자사의 접근법은 나무와도 같다"며, "이 나무에서 기술 혁신은 뿌리가 되고, AIoT 하드웨어와 소프트웨어 제품을 양성하는 혁신이 나무의 몸통이 된다"고 말했다. 이어 "나무의 잎과 열매와 같은 지능적인 애플리케이션의 성장과 제공을 지원하는 자사의 열린 파트너 에코시스템과 협력은 나뭇가지와 같다"고 설명했다. 또한, 그는 "자사는 파트너와 함께 빠르게 발전하는 시장 수요를 더 적절하게 충족시키고자 한다"며 "자사 고객은 AI 채택을 위한 더욱 쉬운 경로와 사업 디지털 변혁으로 거둔 성공에서 혜택을 받을 수 있을 것"이라고 덧붙였다.



이번 행사에서 일부 기술 파트너와 고객은 해당 산업에서 보안과 효율성 개선을 도모하기 위해 하이크비전의 AIoT 기술과 솔루션을 어떻게 활용했는지 발표했다.

한 예로, 싱가포르 Institute of Technical Education(ITE)은 하이크비전과 공동 개발한 'Classroom of the Future'에 대해 설명했다. 하이크비전은 수업과 교육 자료의 온라인 공유를 위한 이 디지털 변혁을 가능하게 만들었다. 태국 전역에서 5천 개 이상의 매장을 관리하는 한 소매 대기업은 중앙식 관리를 위해 HikCentral 솔루션을 채택했다. 해당 기업은 이를 통해 비용을 절감하는 한편, 사업 디지털화의 속도를 높인 방식을 청중과 공유했다. 에너지 산업에서는 베트남의 한 대형 태양광 발전소가 어떠한 날씨에도 원격으로 온종일 가동할 수 있도록 열 카메라가 장착된 하이크비전의 지능형 영상 시스템 보안 애플리케이션의 성공적인 사용 사례를 소개했다.

또한, 이번 행사에서는 Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) 2.0의 출시를 포함한 많은 소식이 발표됐다. 이 플랫폼은 하이크비전 파트너를 대상으로, 하이크비전 AIoT 하드웨어 제품에서 제3자 애플리케이션, 알고리듬 또는 부품을 가동할 수 있는 애플리케이션의 가동 및 관리를 위한 통일된 개방 환경을 제공한다.

더 나은 세상을 위한 기술

이번 행사에서, 하이크비전은 STAR 프로그램도 시작했다. 이 프로그램은 전 세계 비영리 단체와 파트너십을 체결하고, 회사의 첨단 기술을 통해 환경 보존과 문화 보존을 개선할 혁신적인 방법을 탐색하기 위한 것이다.

Zhang 부사장은 "자사는 기업의 사회적 책임감과 지속가능한 발전 철학을 자사의 사업에 완전히 통합하는 데 전념하고 있다"며, "자사는 기술 혁신으로 더 나은 세상을 만들 수 있다고 항상 믿고 있다"고 말했다. STAR 프로그램은 ▲생물다양성 모니터링과 보존 ▲환경 모니터링과 보호 ▲문화 유산 보존이라는 3가지 주요 영역에 초점을 맞출 예정이다.



전 세계에서 400명 이상의 하이크비전 파트너들이 이번 행사에 참석해 AIoT 기술 주류에 대한 의견, 통찰, 경험 및 관행을 교환했다.

행사에 대한 추가 정보는 2022 Shaping Intelligence Summit 웹사이트[https://event.hikvision.com/shapingintelligence/global/ ]를 참조한다.