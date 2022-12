방탄소년단 제이홉, 美롤링스톤 선정 ‘2022 베스트 앨범’ 9위…韓가수 최고 순위

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단(BTS) 제이홉(j-hope)이 작사·작곡한 10곡의 노래가 담긴 솔로 데뷔 앨범이 롤링스톤 선정 '올해의 최고 앨범' 9위에 올랐다.

55년 전통의 미국의 음악 전문 매거진 롤링스톤((Rolling Stone)은 1일, ‘2022 최고의 앨범 100’(The 100 Best Albums of 2022)을 발표했다. 올해 7월 15일에 발표된 제이홉의 ‘잭 인 더 박스’(Jack In The Box)가 9위에 선정됐고 이는 한국 가수 앨범 최고 순위다.

비욘세의 ‘Renaissance’, 배드 버니의 ‘Un Verano Sin Ti’, 테일러 스위프트의 ‘Midnights’가 1위부터 3위를 차지했고 블랙핑크의 ‘Born Pink’, 뉴진스의 ‘New Jeans’가 각각 25위, 46위에 올랐다.

롤링스톤은 순위를 발표하며 “올해는 아티스트들이 놀라운 효과를 위해 레벨업을 하는 시기이기도 했다. 제이홉이 솔로로 멋진 성적을 거뒀다”라며 제이홉의 활약을 특별히 언급했다.

롤링스톤은 ‘잭 인 더 박스’에 대해 “판도라의 상자 신화를 재해석하며 여는 10개 트랙의 콘셉트 앨범”으로 소개하며 “BTS 멤버 최초로 솔로 앨범을 발표하며 기준치를 높였다. 끝없이 창의적인 데뷔”라고 언급했다.

이어 올해 제이홉이 자신의 앨범에 대해 “나의 영혼과 진심이 가득 차 있다. 음악적으로 앞으로 나아가는 디딤돌 역할을 할 것이기 때문에 의미가 크다”라고 말한 것을 상기시키며 “제이홉의 팬들은 그가 향후 제공할 음악에 대해 실망하지 않을 것임을 확신할 수 있다”라고 호평했다.

‘잭 인 더 박스’는 발표 당시 영국의 음악 전문 매거진 NME로부터 평점 5점 만점을 받는 등 이미 국내외 평단으로부터 찬사를 받은 바 있다.

또한 실물 CD 앨범 없이 빌보드 메인 앨범차트 빌보드200 17위에 올랐고 지난 11월 20일 한국 솔로가수 앨범 최단기간 스포티파이 3억 스트리밍을 돌파하며 꾸준히 큰 사랑을 받고 있다.

제이홉은 지난 30일 일본 오사카에서 열린 2022 마마 어워즈(2022 MAMA AWARDS)에서 ‘잭 인 더 박스’를 테마로 카리스카 넘치는 단독 공연을 펼쳐 전 세계 음악 팬들로부터 찬사를 받았다. 제이홉은 이날 시상식에서 ‘최고 인기 남자 가수상’(The Most Popular Male Artist)과 ‘비비고 컬처 앤 스타일 상’(bibigo Culture & Style)을 수상했다.

wp@heraldcorp.com