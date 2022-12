Deep Isolation이 차세대 원자로 우라늄 복구 방법 연구 EPRI DOE 보조금의 일부로 장심 시추공 처분을 연구한다

런던, 2022년 12월 3일 /PRNewswire/ -- Deep Isolation이 EPRI와 오크 리지 국가 실험실 (ORNL), Southern Company Research and Development에 지급되는 보조금 프로젝트에 참여한다고 오늘 발표했다. 미국 에너지부(DOE)가 지급하는 280만 달러의 보조금은 공동 원자 연구 개발 프로젝트로, 국가적 탈탄소 목표 수행에 중요한 역할을 할 수 있는 첨단 원자력 시스템 동력을 돕는 원자 원료 운영 가능 방법에 중점을 두고 있다.

EPRI will lead the team receiving funding from DOE's Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E). 구체적으로, 이 2년간의 프로젝트는 가능한 원자 원료 운영 방법 확장을 목표로, 사용한 원자 원료에서 우라늄을 복구하는 과정을 통합하는 최적화 도구를 만들고, 이 기술의 시장 적합성을 고려하여 규모에 맞는 범위의 연구를 하고 있다.

각 참여 기관이 자신들의 특별하고 구체적인 기술적 관점에서 프로젝트에 참여하고 있다. EPRI가 프로젝트를 운영하고 첨단 원자로 개발 전문지식을 제공하며, ORNL는 원자 원료 순환과 시스템 모형화 도구 개발 관련 기술적 전문지식을 제공한다. Southern Company는 실험실에서부터 본격적인 상업 배치까지 실제 상황 자료와 신기술 적용 경험을 제공하고, Deep Isolation은 대략 지하 1,609m의 장심 시추공 저장소에 있는 사용한 원료 처분 관련 기술적 전문지식을 제공한다.

"이미 사용된 원자 원료에서 우라늄을 복구하여 차세대 원자로에 사용하는 것이 탈탄소 세대의 성공 보장에 도움을 줍니다."라고 EPRI Energy System Resources 전무 및 수석 원자부 담당관 닐 윌름허스트는 말했다. "That next generation of carbon-free generation could help the nation achieve its decarbonization goals. EPRI는 이 분야에서 이 팀과 연구를 하게 되어 자랑스럽습니다."

이 공동의 노력이 ORNL의 역량과 근접한다고 Integrated Fuel Cycle 연구 실험실 과장 앤디 워럴은 말했다. "이 프로젝트는 ORNL주력 분야 중에 두 핵심 분야입니다. 폐기물 발생 저장과 최종처분 수요를 줄이면서 국가적 에너지 수요와 기후 변화 대응 목표에 맞추어 차세대 원자 기술을 발전시키는 것입니다.s"

"에스토니아의 첨단 원자로 개발자와 함께 우리는 EU와의 4번째 계약을 성사시켰습니다. 따라서 미국 정부는 확실히 사용된 원료를 해결하는 시추공 저장소를 통합하는 첨단 원자로 연구 개발에 자원을 투입하고 있습니다."라고 Deep Isolation EMEA Ltd.의 국제 사업 개발 및 운영 부장 크리스 파커는 말했다.

EPRI 프로젝트는 올해 Deep Isolation의 DOE 보조금 프로젝트에 4년을 투자한다. 이전에 보조금이 지급된 프로젝트 중에는 360만 달러의 보조금이 지급된 첨단 원자로 응용을 위한 세계 보편적인 폐기물 처분통 개발 프로젝트와 4백만 달러의 보조금이 지급된 Oklo, Inc. 와 협력 업체의 미국 최초 원자 원료 재활용 및 처분 시설 개발 프로젝트, 490만 달러가 지급된 비용 효율적인 장심도 시추공 저장소 기술을 사용한 Argonne National Laboratory의 산화물 감소 폐기물 통합 처분 계획 개발 프로젝트가 있다.

Deep Isolation은 공공기업으로 단 4년 만에 3대륙 12개 국가에서 18개의 특허와 90개 발명 공고를 내며 획기적인 성과를 이룩했다.