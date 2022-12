그래미® 수상 및 멀티 플래티넘 아티스트인 아리아나 그란데, MOD와 함께 두 가지 새로운 향을 선보이는 첫 번째 향수 듀오 데뷔

뉴욕, 2022년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 그래미® 어워드 수상자 아리아나 그란데가 아리아나 그란데 프레그런스(Ariana Grande Fragrance) 포트폴리오의 첫 번째 제품인 새로운 향수 컬렉션 MOD로 여러분을 초대합니다. 두 가지 고급스러운 새 향을 특징으로 하는 이 컬렉션은 오늘 Ulta.com에서만 독점 출시되었으며 12월 11일부터 전국 Ulta Beauty 매장에서 구입할 수 있습니다.

현대성, 표현의 자유, 개성에서 영감을 받은 MOD는 1960년대 런던에서 유행했던 하위 문화에서 그 이름을 따왔습니다. 새로운 향수인 MOD 바닐라와 MOD 블러쉬는 시대의 대담하고 현대적인 에너지에 생명을 불어넣는 감각적인 경험을 불러일으킵니다.

그란데는 "저는 MOD 바닐라와 MOD 블러쉬로 첫 번째 이중 향수 드롭을 출시하게 되어 매우 기쁩니다. 1년 전에 이 듀오로 작업을 시작했을 때 저는 이 두 향수와 스테판(Stefan)과 제가 공동 작업한 크리에이티브에 완전히 반했습니다. 한 번에 두 가지 새로운 향수를 출시하여 팬들을 위해 뭔가 다르고 신나는 일을 하고 싶었고, 그들이 제 팀과 친구들, 저처럼 팬들을 사랑했으면 좋겠습니다. 우리는 여기에서 많은 테스터 병을 통과하는 단계를 거쳤습니다!!! MOD 바닐라와 MOD 블러쉬는 우리의 아름다운 향수 제품군에서 제가 가장 좋아하는 두 가지 제품이 되었으며 직접 시향할 날이 오기를 기다리고 있습니다!"라고 말했습니다.

LUXE 브랜즈의 최고 마케팅 책임자인 노린 닷지(Noreen Dodge)는 "MOD 컬렉션은 아리아나 그란데 프레그런스 포트폴리오의 흥미로운 진화입니다." "우리가 조향하는 방식은 내가 느끼는 향수의 미래를 나타냅니다. 자연에 기반한 단순함과 고급스러움, 디자인, 캠페인 및 향수는 팬들이 즐길 수 있는 유쾌하고 현대적인 트위스트입니다."라고 설명합니다.

프레그런스

MOD 바닐라:

표현력이 풍부하면서도 깊은 개성을 지닌 MOD 바닐라는 쥬시한 다크 플럼과 크리미한 머스크의 예상치 못한 블렌드와 핑크 프리지아의 섬세한 터치로 시작됩니다 . 그 매력은 즉각적이고 중독성이 있습니다 .

퇴폐적인 화이트 프랄린인 오리스 버터의 심장으로 구르망의 손길을 진정으로 세련된 수준으로 높였습니다 .

바닐라 앱솔루트 , 업사이클된 코코아 버터 , 백의 파피루스는 여전히 매력을 유지하면서도 잊을 수 없는 시그니처를 유지하는 또 다른 아름다운 복합성을 소개합니다 .

MOD 블러쉬:

이탈리안 베르가못 , 패션 프루트 , 다크 라즈베리의 풍부한 조합이 핑크 페퍼와 아름답게 대조되어 매혹적인 도입부를 만듭니다 .

흥미로운 하트는 이슬 맺힌 장미 꽃잎과 매그놀리아의 고급스러운 블렌드에 배의 터치로 강조되어 피부에 놀라운 변화를 선사합니다 .

앰브록스 , 드림우드 , 머스크의 생기 넘치고 관능적인 드라이 다운이 오래도록 여운을 남깁니다 .

패키지

MOD 병 디자인은 세기 중반 이후 패션 정신에 대한 현대적인 토스트입니다. 형태와 빛으로 조각적인 방식으로 수행된 대담하고 시선을 끄는 디자인입니다. 미묘한 곡선은 두 면이 동일하게 보이지 않는 이 둥근 모드 모양을 만듭니다. MOD 블러쉬와 MOD 바닐라의 두 가지 MOD 향수의 본질을 캡슐화하는 반투명 창이 있는 화이트와 핑크입니다.

눈에 띄는 패키지 디자인의 경우 반복, 현대적인 색상 및 그래픽 응용 프로그램을 사용하여 패키징에 대담한 감각적 경험을 제공하는 아리아나의 강력한 기하학적 초상화를 사용합니다. 2가지 향과 여러 가지 색상으로 모든면에서 새로운 모험이 펼쳐집니다…

가격

오 드 퍼퓸 스프레이, 3.4 FL OZ/100mL $68.00

오 드 퍼퓸 스프레이, 1.0 FL OZ/30mL $48.00

모든 가격은 미국 달러로 표시된 제조업체의 권장 소매 가격입니다.

이 브랜드는 캐나다를 포함한 추가 프레시티지 소매점에 전 세계적으로 출시될 예정입니다.

캐나다 : 쇼퍼스 드럭 마트 (Shoppers Drug Mart)

유럽 : 더글라스 (Douglas)

영국 : 부츠 (Boots), 슈퍼드러그 (Superdrug), 더 퍼퓸 샵 (The Perfume Shop), 더 프레그런스 샵 (The Fragrance Shop)

호주 : 마이케미스트 (My Chemist)

아리아나 그란데 소개

그래미상 수상, 멀티 플래티넘 레코딩 아티스트이자 세계적인 슈퍼스타 아리아나 그란데는 "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored", "Thank U, Next"로 1964년 비틀스 이후 빌보드 핫 100 1, 2, 3위를 석권한 첫 아티스트입니다. 2020년, 그녀는 차트 역사상 처음이자 유일하게 5개 곡으로 싱글 데뷔를 했습니다. 2021년 그란데는 "positions", "34+35" 및 "pov"로 빌보드 팝 에어플레이 및 미디어베이스 탑 40 차트에서 상위 10위 안에 3개 곡을 차지한 최초의 아티스트 역사를 만들었습니다. 29세의 나이에 발매한 5장의 앨범이 플래티넘 인증을 받았었고 350억 회 이상 스트리밍되었습니다. 그리고 스포티파이에서 지난 10년간 가장 많이 스트리밍된 여성 아티스트이기도 합니다. 파워풀한 보컬과 그녀의 팬들이 함께 만든 최고의 존재감으로 빠르게 우리 세대의 가장 큰 팝 스타 중 하나가 되었습니다. 2022년 그란데는 스포티파이(Spotify)에서 각각 40억 회 이상의 스트리밍을 기록한 4개의 앨범을 보유한 최초의 아티스트가 되었습니다. 2019년에 스위트너 월드 투어(Sweetener World Tour)를 시작하여 롤라팔루자와 코첼라에서 페스티벌 역사상 최연소 헤드라이너를 맡았으며, 일 년 내내 100개 이상의 쇼를 공연했습니다. 2021년 그란데는 NBC의 더 보이스(THE VOICE)에 코치로 합류했으며 넷플릭스의 아카데미상 후보 영화인 레오나르도 디카프리오와 제니퍼 로렌스의 상대역으로 DON'T LOOK UP에도 출연했습니다. 다음으로 그녀는 신시아 에리보(Cynthia Erivo)의 엘파바(Elphaba) 상대역인 그린다(Glinda)로 주연을 맡은 존 추(Jon M. Chu)의 WICKED 영화 각색 작업을 시작할 예정입니다.

럭스브랜즈(LUXE BRANDS) 소개

럭스브랜즈(LUXE Brands)는 전 세계 소비자에게 영감을 주는 세계적 수준의 뷰티 브랜드 개발에 전념하는 글로벌 프레스티지 뷰티 기업입니다. 디지털 우선 정신을 바탕으로 디자인, 마케팅 및 브랜드 구축에 대한 회사의 혁신적인 접근 방식은 전 세계적으로 수많은 상을 받았습니다. 럭스브랜즈는 아리아나 그란데의 클라우드로 '2019년 올해의 향수'를 수상했습니다. 전체 포트폴리에는 아리아나 그란데, 니키 미나즈, 코스모폴리탄의 오드주스(Eau de Juice) 및 허머(Hummer) 브랜드에 대한 제너럴 모터스(General Motors)와의 라이선스 파트너십이 포함됩니다.

아리아나 그란데 향수 언론 연락처:

레데 컴퍼니(The Lede Company)

AGFragrance@ledecompany.com

