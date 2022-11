디즈니+,'아바타2' 등 50여 신규 콘텐츠 발표…킬링 콘텐츠 나올까?

월트디즈니 컴퍼니 아태지역

2022 디즈니 콘텐츠 쇼케이스

2023년 극장 개봉 예정작 및 스트리밍 콘텐츠 라인업 공개

〈아바타: 물의 길〉

[싱가포르=서병기 선임기자]월트디즈니 컴퍼니(TWDC, 이하 디즈니) 아시아 태평양 지역(APAC)이 정상급 배우 및 제작진과 함께 개봉을 앞둔 영화, 시리즈 및 디즈니+(Disney+)와 디즈니+ 핫스타(Disney+ Hotstar)에서 공개 예정인 새로운 아태지역 콘텐츠 라인업을 공개했다.

11월 30일 싱가포르 마리나 베이 샌즈에서 개최된 ‘디즈니 콘텐츠 쇼케이스’에는 새로운 한국 드라마 〈카지노〉, 〈커넥트〉, 〈사랑이라 말해요〉, 일본의 〈House of the Owl〉, 〈간니발(Gannibal)〉, 〈Dragons of Wonderhatch〉, 인도네시아의 〈피의 저주(Teluh Darah)〉, 〈Mendua〉, 〈 Hubungi Agen Gue〉, 〈Tira〉, 〈결혼 계약서: 더 시리즈(Wedding Agreement The Series)〉 시즌 2, 〈리사의 일기(Jurnal Risa)〉에 출연한 배우 및 제작진들이 참석했으며, 50개 이상의 콘텐츠가 수백 명의 해외 언론과 파트너들에게 소개됐다.

루크 강(Luke Kang) 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 총괄 사장은 오프닝에서 디즈니의 상징 캐릭터인 미키마우스를 무대에 올려 “잊지 말아야 할 것은 이 모든 것이 미키에서 시작됐다는 것”이라며 이야기를 풀어갔다.

루크 강 사장은 “디즈니는 지난 100년간 독자적인 스토리와 캐릭터를 선보이며 글로벌하게 문화적으로 자리매김했다”면서 “앞으로도 무한한 상상력을 자극하는 세계를 열 것이다”고 말했다. 이어 “디즈니는 지난해 10월 첫 APAC 콘텐츠 쇼케이스에서 세계 최고의 아태지역 스토리를 발굴하고 글로벌 무대에서 빛나는 우수한 창의성을 선보이겠다는 야심찬 장기 계획을 바탕으로 현지 콘텐츠 제작에 첫발을 내디뎠다”면서 “올해는 화려한 수상 경력에 빛나는 스튜디오와 상징적인 프랜차이즈의 폭넓은 글로벌 브랜드 콘텐츠와 함께 2023년에 공개될 APAC 콘텐츠 라인업을 선보이고자 한다”고 밝혔다.

이번 쇼케이스에서는 지난 9월 미국 캘리포니아 애너하임에서 개최된 대규모 디즈니 팬 이벤트인D23 엑스포에서 처음 공개된 글로벌 기대작을 포함해 다양한 콘텐츠를 발표했다.

왼쪽 상단부터 시계 방향으로 〈커넥트〉, 〈The Clearing〉, 〈리사의 일기(Jurnal Risa)〉, 〈간니발(Gannibal)〉

마블 스튜디오의 〈앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)〉, 〈더 마블스(The Marvels)〉, 〈시크릿 인베이전(Secret Invasion)〉, 〈가디언즈 오브 갤럭시 VOL.3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3)〉, 〈로키(Loki)〉 시즌 2와 월트디즈니 애니메이션 스튜디오: 〈위시(Wish)〉, 〈이와주(Iwaju)〉, 픽사의 〈엘리멘탈〉, 〈윈 오어 루즈(Win or Lose)〉, 〈엘리오(Elio)〉, 〈인사이드 아웃 2(Inside Out 2)〉, 월트디즈니 픽처스의 〈헌티드 맨션(Haunted Mansion)〉, 〈인어공주(The Little Mermaid)〉, 〈백설공주(Snow White)〉, 〈무파사: 라이온 킹(Mufasa: The Lion King)〉, 〈피터 팬 & 웬디(Peter Pan & Wendy)〉, 루카스필름의 〈만달로리안(The Mandalorian)〉 시즌 3, 〈아소카(Ahsoka)〉, 〈스타워즈: 배드 배치(Star Wars: The Bad Batch)〉 시즌 2, 〈스타워즈: 비전스(Star Wars Visions)〉 시즌 2, 〈애콜라이트(The Acolyte)〉, 〈인디아나 존스 5 (Indiana Jones 5)〉 등이 발표되었다.

쇼케이스 발표 마지막 세션은 올해 최고 기대작으로 꼽히는 〈아바타: 물의 길〉이 장식했다. 거의 20분 분량의 요약분은 3D안경을 끼고 보면 입체감을 더욱 잘 느낄 수 있었다. 3D가 가장 잘 구현된 곳이 ‘디즈니 콘텐츠 쇼케이스’가 열린 컨벤션 센터였다.

제임스 카메론(James Cameron) 감독이 연출하고 카메론과 존 랜도(Jon Landau)가 제작한 이번 영화는 조 샐다나(Zoe Saldana), 샘 워싱턴(Sam Worthington), 시고니 위버(Sigourney Weaver), 스티븐 랭(Stephen Lang), 클리프 커티스(Cliff Curtis), 조엘 데이비드 무어(Joel David Moore), CCH 파운더(CCH Pounder), 에디 팔코(Edie Falco), 저메인 클레멘트(Jemaine Clement), 케이트 윈슬렛(Kate Winslet) 등이 출연했다. 〈아바타: 물의 길〉은 2022년 12월 전 세계 개봉을 앞두고 있다.

〈아바타: 물의 길〉

아울러 디즈니 아태지역은 일본 유명 출판사인 고단샤(Kodansha)와 일본 애니메이션을 포함하는 협업 확대를 발표했다. 이번 협업에는 디즈니+와 디즈니+ 핫스타에서 독점 공개되는 〈Tokyo Revengers: Christmas Showdown Arc〉를 시작으로 고단샤가 제작한 만화 원작의 독점 SVOD(Subscription Video On Demand, 주문형 비디오 구독) 애니메이션 작품 라이선스가 포함된다.

캐롤 초이(Carol Choi) 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 오리지널 콘텐츠 전략 총괄은 “아태지역에서 제작되고 발굴된 이야기들이 디즈니의 다음 100년에 중요한 역할을 할 수 있기를 기대한다”며 “아태지역 콘텐츠는 잘 알려진 디즈니의 뛰어난 글로벌 스토리텔링의 중요한 부분이며, 디즈니는 더 넓은 세계 무대에서 아태지역의 우수한 스토리텔링을 선보이길 기대한다”고 말했다.

새롭게 공개된 아태지역 주요 오리지널 콘텐츠에는 흠미로운 한국 콘텐츠가 많다. 로맨틱 드라마의 대가로 꼽히는 이광영 감독이 연출을 맡고 이성경과 김영광이 출연하는 〈사랑이라 말해요〉는 아버지의 불륜을 알게 된 후 인생의 내리막길을 걷게 된 주인공 ‘우주’가 내연녀에 의해 집에서 쫓겨나고, 복수를 계획하는 동안 자신의 인생을 망친 그녀의 아들과 사랑에 빠지게 되는 이야기를 그린다.

류승룡, 한효주, 조인성이 출연하는 〈무빙〉은 강풀의 인기 웹툰을 원작으로 하며, 과거 비밀 요원이었던 부모들과 그들로부터 물려받은 초능력을 숨긴 채 현재를 살아가는 아이들의 이야기를 그린다.

〈최악의 악〉은 1990년대 한국을 배경으로 불법 거래 트라이앵글의 국제 범죄 조직을 일망타진하기 위해 경찰 박준모가 새로운 범죄 조직을 잠입 수사하는 과정을 그린 범죄 액션 드라마이다. 지창욱, 위하준, 임세미가 주연을 맡았으며 현재 제작 중이다.

드라마 〈하이에나〉로 호평을 받았던 김루리 작가가 집필한 〈레이스〉는 평범한 직원이 특별 채용으로 일류 홍보 회사에 취직됐다는 사실을 알게 된 후 잠재력을 발휘하는 이야기다.

왼쪽부터 〈커넥트〉, 〈카지노〉, 〈사랑이라 말해요〉

〈슈퍼주니어: 더 라스트 맨 스탠딩〉은 2005년 11월 6일, 케이팝 그룹 슈퍼주니어 05가 데뷔한다. 아시아에서 먼저 이름을 알린 이 그룹은 빠르게 성장하며 슈퍼주니어로 자리매김하고, 전 세계 관객들에게 놀라운 무대를 선보인다. 〈슈퍼주니어: 더 라스트 맨 스탠딩〉은 슈퍼주니어와 멤버들에 대한 특별한 비하인드 영상이 담겨 있으며, 오늘날 케이팝 업계에 대한 새로운 통찰을 제시한다.

〈BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR〉는 ‘21세기 팝 아이콘’ 방탄소년단의 놀라운 여정이 담긴 음악 다큐멘터리 오리지널 시리즈로서, 오직 디즈니+에서만 공개된다. 지난 9년 동안 방탄소년단이 선사한 방대한 음악과 영상을 접할 수 있으며, 2막을 준비하는 멤버들의 일상, 생각 그리고 계획을 담아낸다.

〈제이홉 솔로 다큐멘터리(가제)〉는 팝스타 제이홉이 최근 발표한 솔로 앨범 준비 과정을 다룬 다큐멘터리 시리즈로 미공개 인터뷰, 작업 비하인드, 2022년 롤라팔루자 공연, 솔로 앨범 리스닝 파티 등 특별한 영상들을 담았다.

미래 재난 시뮬레이션 존에서 펼쳐지는 버라이어티 쇼 〈더 존: 버텨야 산다〉가 폭발적인 반응을 얻으며 베테랑 예능인 유재석, 이광수, 권유리가 다시 뭉쳐 시즌 2로 돌아온다.

이성민, 경수진, 이학주, 그리고 한동화 감독이 〈형사록〉 시즌 2로 돌아온다. 그 어느 때보다 예측불허한 스토리와 몰입감 넘치는 서스펜스, 극한의 스릴과 추격을 선보일 예정이다. 형사 택록은 더 늦기 전에 그의 과거 속 사건을 해결할 수 있을까?

〈사운드트랙 #2〉는 음악을 사랑하는 현서와 수호는 대학 밴드에서 보컬과 키보드 연주자로 만나 사랑에 빠져 6년 동안 거의 매일 함께 시간을 보내는 이야기다. 하지만 둘은 졸업 후 맞닥뜨린 삶의 압박감에 결국 헤어지게 된다. 4년이 지난 후, 운명은 그들을 다시 만나게 하지만 과연 그들의 사랑은 다시 시작될 수 있을까?

